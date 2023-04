UFG divulga processo seletivo para preencher vagas remanescentes dos cursos de graduação

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu inscrições para processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SISU) de 2023. As inscrições são gratuitas e vão até às 17h da próxima terça-feira (18). Para se inscrever, acesse o portal do candidato clicando aqui.

Ao todo são mais de 90 graduações com mais de 1000 vagas disponíveis entre as regionais de Goiânia, Aparecida de Goiânia e de Goiás. O critério avaliativo adotado no processo é a nota de corte de qualquer Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado entre 2009 e 2022.

Entre as principais ofertas, estão vagas para os cursos de: Ciências Sociais, Matemática, Biomedicina, Ciências Ambientais, Direito e Enfermagem. Para acessar o quadro de vagas completo, é só clicar aqui. Acesse o edital completo do processo seletivo clicando aqui.

Para maiores informações, é só entrar em contato com o Instituto Verbena pelo email candidato.iv@ufg.br ou pelos números (62) 3209-6330 / 3209-6331.