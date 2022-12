UFG inaugura instituto que oferece cursos de línguas, cultura e medicina chinesa

A Universidade Federal de Goiás (UFG) inaugurou o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na última quinta-feira (8), no auditório do Câmpus II, da Faculdade de Letras, em Goiânia. A placa da instituição foi divulgada no evento e durante a cerimônia teve apresentações culturais com música e Tai Chi Chuan com a professora Cláudia Li.

O instituto vai oferecer aulas com turmas de acupuntura 1 e 2, Tai Chi Chuan e Mandarin 1, 2, 3 e 4. A sede está localizada na Faculdade de Letras, mas os cursos serão ministrados em parceria com a Faculdade de Enfermagem.

O professor da Faculdade de Letras (FL) e coordenador do Instituto Confúcio da UFG, Francisco José Quaresma de Figueiredo, disse que atualmente no Brasil existem dez Institutos Confúcio e destacou o orgulho que sente da UFG.

“O nosso Instituto Confúcio é o único na América Latina a oferecer cursos de línguas, cultura e medicina chinesa, fato esse que muito nos honra”, afirma Francisco.

Já o reitor da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, Chen Fachun, relembrou o primeiro encontro que teve, em 2019, com o então reitor da UFG, Edward Madureira Brasil e a reitora da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, onde se comprometeram em difundir a cultura e a medicina tradicional chinesa no Brasil.

“A pandemia interrompeu os nossos planos, mesmo que não nos encontrássemos, mantivemos contato online. E hoje, com esforços de todas as partes, estamos na cerimônia de inauguração do Instituto Confúcio”, afirma Chen Fachun.

Após três anos de espera, a reitora da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, Gao Weijuan, demonstrou sua alegria pela inauguração do Instituto. “Nós escreveremos conjuntamente um novo capítulo no desenvolvimento do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa, para fortalecer a amizade entre Brasil e China”, pontuou.

Jesiel Freitas Carvalho, vice-reitor da Universidade, vê a inauguração da sede do Instituto Confúcio na UFG como um esforço conjunto entre as universidades da China e Brasil. Como consequência ele pontua a aproximação dos dois povos e culturas e a promoção do conhecimento mútuo.

“A UFG tem orgulho de sediar o Instituto Confúcio de Língua, Cultura e Medicina Chinesa”, afirma. O vice-reitor deseja que a inauguração da entidade na Universidade cause a ampliação de iniciativas de cooperação e intercâmbio mais avançado. “Vida longa a cooperação entre o Brasil e a China, entre a UFG e as universidades chinesas”, finalizou Jesiel.