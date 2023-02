UFG irá ofertar 4,4 mil vagas pelo SiSU em 2023

A Universidade Federal de Goiás (UFG) irá ofertar 4.414 vagas em mais 100 cursos de graduação pelo Sistema Unificado de Seleção (SiSU) em 2023. Todos os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 podem se inscrever. Eles deverão acessar o portal do SiSU entre os dias 16 e 24 de fevereiro para selecionar duas opções de curso que estejam interessados.

O resultado do SiSU 2022 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima segunda-feira (13). Já a divulgação do resultado da 1ª chamada da UFG será feita no dia 28 de fevereiro, também no site do Inep, e no endereço www.sisu.ufg.br, que contém informações detalhadas sobre o processo seletivo na universidade.

A matrícula da UFG é feita em duas etapas: a confirmação de matrícula online e, posteriormente, a entrega da documentação da matrícula de forma presencial e escalonada. A confirmação da vaga online dos aprovados na 1ª chamada será feita entre os dias 2 e 8 de março no site www.sisu.ufg.br.

Outras oportunidades

Os candidatos que não forem aprovados em nenhuma das duas opções de curso na 1ª chamada ainda terão chances de ingressar na UFG. Eles poderão fazer a inscrição na lista de espera do SiSU entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março.

O resultado da 2ª chamada será divulgado no dia 13 de março e o da 3ª chamada no dia 17 do mesmo mês. Para candidatos às vagas do Câmpus Goiás haverá ainda a 4ª e 5ª chamada.

Para dúvidas ou informações sobre o processo seletivo, é possível entrar em contato com a universidade por meio do e-mail candidato.iv@ufg.br (62) e dos telefones (62) 3209-6330 e (62) 3209-6331.

Confira as principais datas do SiSU para ingresso na UFG em 2023:

Inscrições no SiSU: 16/2 a 24/2

Divulgação da 1ª chamada: 28/2

Inscrições na lista de espera: 28/2 a 8/3

Confirmação da vaga online (1ª chamada): 2/3 a 8/3

Divulgação da 2ª chamada: 13/3

Divulgação da 3ª chamada: 17/3