UFG recebe inscrições para Olimpíada virtual de Empreendedorismo com premiação de até R$ 5 mil

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu as inscrições para a 9ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU) para estudantes do Brasil e também do exterior. A competição será completamente on-line e para participar é preciso estar matriculado, de forma regular, em instituições de Ensino e Pesquisa, em qualquer curso de graduação ou pós-graduação. No total, são R$ 20 mil em premiações distribuídos em duas categorias e três colocações. Os primeiros lugares levam R$ 5 mil.

A organização explica que o objetivo da competição é descobrir talentos, valorizar aptidões e estimular a liberdade criativa necessária para empreender. A iniciativa é da pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI/UFG), por meio da Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica (DTIT).

São duas categorias: Negócio Inovador e Negócio de Impacto Socioambiental (NIS). Em cada uma delas, o primeiro colocado receberá R$ 5 mil; o 2º lugar, R$ 3 mil e o 3º lugar, R$ 2 mil. “Uma prática comum é embasar a tese de impacto em um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)”, explica a universidade.

Categorias possuem especificações

Na categoria ‘Negócio Inovador - soluções para uma necessidade real do mercado ou do cliente’ estão inclusos temas como agronegócio, cultura, turismo, construção civil, direito, transporte, saúde, educação, moradia e tecnologia da informação (TI).

Já em Negócio de Impacto Socioambiental, o objetivo é expressar, de maneira clara, a missão ou propósito de resolver pelo menos em parte um problema social ou ambiental. Como exemplos: erradicação da pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-estar assim como educação de qualidade.

On-line desde 2020

Em função da pandemia do coronavírus a OEU passou a ser on-line em 2020 e assim permanece já por três edições. Desde inscrições até premiação, tudo será em formato digital. Haverá reuniões para formação de equipes, bootcamp, seleção das equipes para avaliação final, aprimoramento e validação das ideias de negócios para então ocorrer a avaliação final.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro e o formulário eletrônico está disponível no site do Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás (CEI-UFG), que é responsável pela olimpíada. Informações também podem ser obtidas pelo e-mail: cei.ufgo@gmail.com ou pelo telefone: 32096034.