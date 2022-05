UFG retoma atividades presenciais de forma plena no dia 25 de maio

A partir do dia 25 deste mês de maio as atividades da Universidade Federal de Goiás (UFG) serão retomadas presencialmente, de forma plena. Foi o que decidiu o Conselho Universitário (Consuni) em reunião na sexta-feira (13). Nesse dia terá início o semestre letivo 2022/1.

O Consuni da UFG decidiu ainda, em caráter experimental, que as Unidades Acadêmicas e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), que oferece educação básica em todos níveis, poderão definir se continuarão utilizando recursos educacionais digitais ou tecnologias de informação para auxiliar nas atividades presenciais. Entretanto, o uso não poderá alterar a modalidade da disciplina, que deverá ser presencial.

Pró-reitor de Graduação da UFG, Israel Trindade explicou que ao facultar o uso desses recursos, a universidade oferece amparo legal para que boas práticas empregadas durante a pandemia possam ser desenvolvidas de forma planejada, institucionalizada e extensiva a todas as unidades.

“Ao término do semestre letivo 2022/1, o uso desses recursos passará por uma avaliação para que possamos determinar se realmente determinada plataforma ou recurso contribuiu com a qualidade do ensino presencial”, disse.