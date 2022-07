Umidade relativa do ar deve apresentar queda nos próximos dias em Goiás

A previsāo do tempo indica alerta de tempo seco e baixa umidade relativa do ar em todo estado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) realizaram um estudo que indica riscos à saúde humana e à natureza nos próximos dias.

O tempo seco vai persistir em todas as regiões do estado. Além disso, existe um alerta de cuidados devido a umidade do ar bem abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Goiânia pode atingir mínima de 20% e a máxima de 80%.

André Amorim, gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), detalha os números da umidade do ar.



Veja abaixo:

- Umidade ideal: 60%

- De 31 a 40%: observação

- De 21 a 30%: atenção

- De 13 a 20%: alerta

- Abaixo de 12%: emergência

Ele explica que ainda não entramos no estado de alerta, mas os cuidados com a saúde precisam ser tomados. André explicou também que a umidade acima dos 60% deve ser observada pois em índices muito elevados ajudam na proliferação de microrganismos como fungos, bolor e paredes ‘minando água’.

Amplitude térmica

A diferença entre a temperatura máxima e mínima durante o dia é chamada de amplitude térmica e muitas vezes impacta bruscamente no corpo humano. André exemplificou essa mudança que acontece em um período relativamente curto. “Por volta das 7hs temos a temperatura mínima do dia em torno do 14°. Mais tarde até as 16hs essa temperatura está na máxima de 30°. Em 7 horas a temperatura dobrou, é muito brusco para o organismo” explica.

Durante os próximos dias, o pico de temperatura acontece entre as 15hs e 17hs, podendo até ultrapassar os 30°.

Queimadas

Outro alerta que vem junto ao tempo seco e de baixa umidade é de queimadas. Nos meses de abril e maio deste ano, o volume de chuva foi menor que o registrado em anos anteriores, segundo dados do CIMEHGO.

As condições climáticas aliadas à ações humanas ajudam no aumento de focos de incêndio. André Amorim salienta que “é preciso uma condição ímpar para que o fogo comece na vegetação sozinho”.

Satélites de referência usados pela equipe de monitoramento nas áreas de conservação apontaram pelo menos 40 focos de queimada de grande proporção na Área de Proteção Ambiental Pouso Alto, entre 7 de junho e 7 julho. Outros 13 focos foram identificados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros no mesmo período.

No total, em todo território de Goiás 94 focos de grandes proporções foram identificados pelo satélite e outro grande número registrado em queimadas de áreas menores.

Creditos

André Amorim - Gerente CIMEHGO/SEMAD