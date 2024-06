Unidade do Atende Fácil começa a funcionar no Shopping Estação Goiânia

A unidade do programa Atende Fácil da prefeitura de Goiânia, que antes ficava na antiga Estação Ferroviária, funcionará no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, a partir desta quarta-feira (26). A inauguração do espaço está programada para às 14h30.

Representando mais uma importante facilidade para os frequentadores do shopping, a agência do Atende Fácil irá oferecer uma gama de serviços gerenciados pela prefeitura como parcelamento de tributos e débitos ao município, emissão de guias de recolhimento, cadastro habitacional solução de demandas relacionadas ao IPTU, ITU, ISS e ITBI e formalização do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), entre outros serviços jurídicos.



“Além disso, contaremos ainda com o serviço de atendimento e cadastro aos feirantes, uma demanda latente aqui na Região da 44”, informa a coordenadora da unidade, Jordana Cristina da Silva. A unidade estará aberta ao público de segunda a sexta, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08 às 12h. Para receber atendimento, basta realizar agendamento prévio através do site.

Segundo o coordenador de marketing do Shopping Estação Goiânia, Rayam Saraiva, a implantação da unidade do Atende Fácil chega para facilitar ainda mais a rotina dos goianienses. “A nossa expectativa é de que essa agência beneficie um número significativo de pessoas, pois, além de estar numa localização estratégica, com grande fluxo de pessoas, estamos perto da Região da 44 e ao lado de um terminal de ônibus. Além disso, ela funcionará dentro de um shopping, o que garantirá muito mais conforto e segurança aos contribuintes que usarem o Atende Fácil”, aponta o gestor.