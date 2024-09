Unidade do Atende Fácil no Centro traz facilidades para contribuintes e pequenos empreendedores

Somente em julho de 2024, mais de 62 mil atendimentos foram realizados nas cinco unidades da rede Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia, conforme números da Secretaria Municipal de Administração (Semad), órgão municipal responsável pelo serviço. Desse total, mais de 40% dos atendimentos no período foram referentes a serviços vinculados à Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), com emissão de guias de IPTU e ISS, parcelamento de dívidas e certidões negativas como os serviços mais solicitados.

Inaugurada desde o mês de junho, a unidade Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, que antes funcionava na antiga Estação Ferroviária, realizou 10.160 atendimentos, ainda de acordo com a Semad. Até o dia 17 de agosto, foram realizados 5.225 atendimentos.

A coordenadora da unidade, Jordana Cristina da Silva, explica que a mudança de endereço da unidade foi para trazer mais conforto para os contribuintes e pequenos empreendedores. “O shopping conta com lotérica e caixas eletrônicos, praça de alimentação, segurança e estacionamento próprio, o que facilita ainda mais a rotina de quem precisa de nossos serviços. Além disso, a própria unidade ficou mais moderna e confortável para receber a todos”, destaca.

A unidade do Atende Fácil do Shopping Estação Goiânia conta com 22 servidores e oferece mais de dez serviços: parcelamento e emissão de guias para pagamentos; demandas relacionadas ao IPTU, ITU e ITBI; cálculo e emissão de ITBI; formalização do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI); defesa prévia; cadastro e alteração no cadastro imobiliário; cadastros de atividades econômicas; cadastro de autônomos, feirantes, ambulantes, taxistas, mototaxistas, motoristas auxiliares e transporte escolar; cartão de estacionamento para idoso e deficiente físico (PcD); Declaração de Real Condutor (DIRC); atendimento ao servidor da prefeitura; e solicitações de certidões e protocolo de processos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh).

O atendimento na agência do Shopping Estação e demais unidades da rede Atende Fácil precisa ser agendado pelo site https://agendamento.goiania.go.gov.br/agendamento/#/home.

Para o coordenador de marketing do Shopping Estação, Rayam Saraiva, a presença da unidade do programa Atende Fácil consolida o posicionamento do centro de compras e serviços como um ponto de encontro, lazer, compras e conveniência para a população que mora e trabalha na região central da cidade. Ele lembra que o empreendimento já abriga um grande leque de marcas que oferecem os mais variados tipos de serviços nas áreas de saúde, educação, bem-estar e gastronomia.

“Esse segue sendo um dos nossos principais propósitos, em ser um espaço onde as pessoas vêm não só para fazer boas compras, mas também para resolver seu dia a dia por completo. Com a unidade do programa Atende Fácil da prefeitura, temos agora também uma opção para aquelas rotinas burocráticas ligadas à prefeitura”, salienta Rayam.