Unidades do serviço de atendimento ao cidadão de Aparecida começam a realizar serviços do Detran

As unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC’s) de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, começaram, nesta quinta-feira (16), a atender serviços do Departamento de Trânsito (Detran), como atualização de endereço, emissão e parcelamento de IPVA, segunda via de CNH, entre outras demandas.

De acordo com o que foi divulgado pela prefeitura, ao todo serão disponibilizados mais de 10 serviços aos moradores. Veja a lista abaixo.

Serviços do Detran incorporados aos SACs de Aparecida:

Atualização de endereço

Consulta Geral

Consulta Selo Eletrônico

Comunicado de venda

Emissão e Parcelamento de IPVA

Emissão e Consulta de Multas

Inclusão e Cancelamento de Intenção de Venda

Transferência de Candidato/processo de outro Estado

Averbação de CNH de outro Estado

Averbação de CNH com alteração de Dados – Inclusão, renovação ou Mudança de Categoria

Segunda via de CNH

Reabilitação de CNH

O cidadão que precisar de algum desses serviços deve procurar as unidades do SAC localizadas no Centro Cidade Administrativa, Veiga Jardim, Polo Empresarial, Parque Flamboyant, Cidade Livre, Vila Brasília, Garavelo. Ou fazer agendamento para as unidades do Vapt-Vupt Araguaia Shopping e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

De acordo com a representante da Associação dos Centro de Formação de Condutores de Aparecida (AsaCFC), Monyke Sakamoto, essa parceria vai tornar os serviços mais ágeis para o cidadão e as autoescolas da cidade.

“Para nós é uma alegria ter os atendimentos que antes eram feitos no Ciretran mais próximo. Como tem unidades do SAC espalhadas por vários pontos da cidade, isso vai ajudar as autoescolas que podem buscar atendimento na unidade da sua região”, pontuou.

O termo de cooperação para a realização dos atendimentos foi assinado na sexta-feira (10) pelo prefeito da cidade, Vilmar Mariano (Patriota) e pelo presidente do Detran Goiás, delegado Waldir Soares.