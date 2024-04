Universitário suspeito de agarrar colega de faculdade é solto e terá de usar tornozeleira

O estudante universitário, que foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente uma colega no corredor de uma faculdade em Rio Verde, no sudoeste goiano, foi solto na quinta-feira (25), em audiência de custódia, e terá de usar uma tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada pela defesa do estudante.

"Ela já está usando monitoramento eletrônico e deve comparecer mensalmente ao fórum para informar e justificar suas atividades", explicou o advogado Alessandro Gil Moraes Ribeiro, em entrevista.

Por não ter o nome divulgado, o jornal não conseguiu localizar a instituição de ensino para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Entenda o caso

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (23). Câmeras de monitoramento do corredor registraram o momento em que o aluno agarra a jovem que tenta se soltar, mas é empurrada para dentro de uma sala vazia (assista acima).

À polícia, a vítima relatou que o suspeito a chamou para conversar sobre um trabalho da faculdade e quando os dois chegaram em uma parte do corredor, ele a empurrou com força para dentro de uma sala vazia e escura, ocasião em que passou a mão em suas partes íntimas e a beijou sem o seu consentimento.

Prisão

Segundo a delegada responsável pelo caso, Taísa Antonello, após receber a denúncia, uma equipe saiu em busca de prender o estudante, mas ele se apresentou à delegacia, momento em que recebeu a voz de prisão.

"Ele estava bem descontrolado e gritando, falando ao diretor que ela tinha dado moral para ele, que ela tinha se insinuado para ele e que o diretor lá era homem e sabia como funcionava”, explicou a delegada.

De acordo com Taísa, o diretor da faculdade já foi ouvido e o estudante deve ser indiciado por importunação sexual. O inquérito deve ser concluído na próxima semana.

"Nós ouvimos o diretor da faculdade e ele [o estudante] vai ser indiciado pela importunação. Acredito que até semana que vem a gente já conclui esse inquérito”, afirmou a delegada.

Em nota, os advogados Alessandro Gil Moraes Ribeiro e Danilo Marques Borges, afirmaram que não vão dar detalhes sobre o caso que está em segredo de justiça. Confira abaixo a nota na íntegra:

Nota da defesa do estudante

Informamos à imprensa que na audiência de custódia realizada ontem (25/04/2024), nosso cliente foi posto em liberdade pelo Poder Judiciário mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão a serem cumpridas.

Reiteramos nosso compromisso com a defesa dos direitos de

nosso cliente e com o respeito aos procedimentos legais.

Esclarecemos que, em conformidade com o segredo de justiça estabelecido no processo, não faremos comentários sobre os detalhes do caso em público. Nosso foco permanece na garantia da ampla defesa e no respeito ao devido processo legal.

Estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar dentro dos limites éticos e legais, assegurando o cumprimento das medidas cautelares impostas.

Agradecemos a compreensão da imprensa e do público em geral neste momento delicado.

Atenciosamente,

Alessandro Gil Moraes Ribeiro

Danilo Marques Borges