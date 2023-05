Usina de etanol que deve gerar 2 mil empregos em Aporé é inaugurada com vice-presidente

Foi inaugurada nesta sexta-feira (12) em Aporé, no sudoeste goiano, uma usina de etanol que prevê a geração de mais de dois mil empregos. O evento contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

À ocasião, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ressaltou que o Brasil tem a “energia mais limpa do mundo” e potencial para continuar avançando. Já o governador Ronaldo Caiado destacou os principais impactos que o empreendimento trará.

“Teremos tecnologia de ponta, renda per capita e salários mais altos, além de pessoas sendo preparadas para trabalhar com essa tecnologia. Isso tudo é motivo para festejar”, afirmou Caiado.

Por sua vez, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que fomentar a indústria sucroenergética é prioridade e imprescindível para o Brasil.

Empreendimento

Pertencente ao grupo paulista Nardini Agroindustria, que está presente em Goiás desde 2007, a nova usina recebeu R$ 800 milhões em investimentos.

“Há mais de 10 anos não se inaugura uma usina em Goiás, ou seja, essa solenidade é um marco histórico para este estado”, afirmou o presidente do grupo, Riccardo Nardini.

Segundo informou o grupo, a usina estima moer 900 mil toneladas de cana-de-açúcar na safra atual e gerar 80 milhões de litros de etanol. Ainda será produzida energia elétrica a partir do bagaço da cana.