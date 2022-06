Vídeo mostra momento em que dono de farmácia é baleado, em Goiânia

A câmera de segurança de uma farmácia da Avenida T-4, no setor Bueno, em Goiânia, mostra o exato momento em que um homem entra no local, nesta segunda-feira (27), por volta de 11h, realiza os disparos contra o dono do estabelecimento, que estava atrás do balcão, e depois vai embora.

A vítima é o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu ao ferimento e morreu. De acordo com o boletim médico, João do Rosário chegou à unidade em estado grave devido uma perfuração por arma de fogo na cabeça.

Conforme testemunhas no local, o homem era dono do comércio e teria sido baleado pelo ex-namorado de uma de suas filhas, que é ex-vigilante penitenciário temporário e atuava na Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). O suspeito, conforme informações preliminares, tentava uma reconciliação com a mulher.

O homem teria chegado de carro, efetuado os disparos e fugido logo em seguida. Relatos de testemunhas dão conta de que uma mulher gritava muito dentro do estabelecimento, o que fez com que a Polícia Militar fosse acionada por terceiros.

A funcionária de um comércio que fica perto do local do crime relata ter ouvido cinco disparos. A mulher ainda disse que viu quando o suspeito saiu da farmácia andando tranquilamente, guardou a arma no bolso, entrou em um carro branco e fugiu.

Registro de ocorrência

Neste fim de semana, João do Rosário Leão havia informado à polícia que esteve em uma festa junina acompanhado da filha e do genro e que seu genro estava na rua, embriagado, efetuando disparos de arma de fogo. João e a filha o levaram para casa e ele ouviu uma discussão entre o casal.

A briga seria porque a filha de João do Rosário estaria impedindo o homem de sair de casa embriagado. O genro, então, teria ficado nervoso e atirou novamente pra cima, dentro da casa. Logo em seguida, ameaçou matar pai e filha. João do Rosário informou à polícia que a filha vinha sofrendo diversas ameaças. O suspeito já possuiu porte de arma.

SMM informa que vai exonerar suspeito

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) confirmou que o suspeito de balear João do Rosário foi nomeado recentemente para o cargo comissionado de gerente de sinalização da pasta. A nota da secretaria destaca que que a pasta "em nada tem ligação com o fato ou com a vida pessoal do suspeito" e que ele será, imediatamente, exonerado do cargo.