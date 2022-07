Vítima de acidente em restaurante na Jamel Cecílio continua em estado grave

Seis dias após o acidente no restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, um empresário que se feriu no local segue internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) em estado grave. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) já ouviu oito testemunhas do caso.

Duas vítimas tiveram ferimentos graves. Uma delas teve politraumatismo e precisou passar por duas cirurgias de laparotomia exploradora. Segundo o hospital, o paciente continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e respirando com ajuda de aparelhos, o estado dele ainda é grave.

A segunda vítima é o juiz Silas Bonifácio Pereira, que ficou debaixo do carro. Ele sofreu um trauma craniofacial e foi encaminhado para o Instituto Neurológico de Goiânia, que informou que o paciente está em um apartamento e que não pode passar mais informações sobre o estado de saúde dele.

No dia do acidente, o Corpo de Bombeiros informou que houveram outras oito vítimas, que também foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram levadas para o Hospital dos Acidentados e para a Clínica do Esporte, porém não tiveram os nomes divulgados.

Investigação

Nesta segunda-feira (25), a delegada responsável pelo caso Érica Botrel informou que vai pedir a apreensão do calçado que a motorista estava usando no momento em que estava dirigindo. Érica quer uma perícia da sandália e aguarda um laudo da Polícia Técnico-Científica para entender as causas do acidente.

Além disso, afirmou que a motorista, de 68 anos, que perdeu o controle do carro e invadiu o restaurante, deve prestar depoimento nesta terça-feira (26). No total, a Polícia Civil já ouviu oito testemunhas do caso e investiga duas possibilidades de crime, que são lesão corporal culposa e direção perigosa.