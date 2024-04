‘V Mostra Clandestina’ coloca feministas em cena na Cidade de Goiás

A "V Mostra Clandestina - Mulheres Águas" ocupa entre quarta-feira (10) e sábado (13), o Cine Teatro são Joaquim, na cidade de Goiás. Com entrada gratuita, a programação conta com exibição de produções audiovisuais de mulheres cis, trans e pessoas não-binárias.

A atividade é contemplada pelo Fundo de Arte e Cultura.

O evento consolida a continuidade da mostra feminista de cinema na antiga capital, organizada pelo Coletivo Clandestinas, formado principalmente por realizadoras locais, discentes e docentes do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e do Técnico Integrado em Áudio e Vídeo do Instituto Federal de Goiás da Cidade de Goiás.

Homenagem

Em sua 5ª edição, o roteiro contará com oficinas, exposição de banners, exibições de filmes e debates sobre a produção audiovisual feita por mulheres.

A cineasta mineira Adélia Sampaio, uma das mulheres negras pioneiras na direção e produção cinematográfica brasileira, será a homenageada desta edição.

Na programação, haverá ainda exibição dos longas-metragens a partir das 19h30, com os filmes: "Amor Maldito", de Adélia Sampaio, na abertura; "Diálogos com Ruth de Souza", de Juliana Vicente no segundo dia de evento; e "Na Rédea Curta", de Glenda Nicário e Ary Rosa, na sexta-feira (12).

No sábado (13), haverá a premiação da sessão competitiva de curtas, em que diversas categorias serão contempladas com: Melhor Filme Júri Oficial e Melhor Filme Júri Popular; Melhor Filme Nascente (dedicado a diretoras iniciantes com até dois curtas metragens ou um longa-metragem lançado); Melhor Filme Goiano (voltado para a premiação de mulheres que dirigem e produzem filmes no estado), além de prêmios dedicados às áreas técnicas do audiovisual.

Após a cerimônia de premiação, será realizada uma mesa de homenagem à Adélia Sampaio com as cineastas Juh Almeida, Naymare Azevedo e participação online de Edileuza Penha de Souza.

Serviço:

V MOSTRA CLANDESTINA - MULHERES ÁGUAS

Quando: de 10 à 13 de abril de 2014

Onde: Cine Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás (GO) - Rua Moretti Foggia, Setor Central

Entrada: gratuita

Informações: www.mostraclandestina.com / @mostraclandestina