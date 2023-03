Vacina bivalente é liberada para todos os grupos prioritários em Goiás; veja quais são eles

Vacina bivalente foi liberada para todos os grupos prioritários e começa a ser aplicada nesta segunda-feira (20). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que foram definidos pelo Ministério da Saúde (MS) vão poder receber a dose do imunizante. Grupo foi estendido por causa da baixa procura.

Foram incluídos na lista da vacina bivalente contra a Covid-19, os grupos considerados pelo MS como de maior risco caso sejam contaminados pelo vírus. As pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde, entre outros, vão poder receber a dose do imunizante.

“Com o objetivo de alcançarmos o maior número de pessoas possível, independentemente da data do cronograma do Ministério da Saúde, a partir da próxima segunda-feira a vacina bivalente já estará disponível para todas as pessoas que integram os grupos prioritários”, disse a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.

Essa alteração no calendário de vacinação se deu por causa da baixa procura da população que já estava liberada para receber a dose bivalente da vacina. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ela protege contra a cepa original Ômicron e suas sub variantes. Inicialmente 226,8 mil doses do imunizante foram destinadas para o Estado.

Vacinação em Goiás

Foram divulgados neste domingo (19) pela SES os dados preliminares de doses já aplicadas até o momento em Goiás. Em todo o Estado foram aplicadas 5.942.547 doses das vacinas contra a Covid-19. Receberam a segunda dose ou a dose única, 5.364.670 pessoas, e 2.929.440 pessoas receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 63.84% receberam uma dose da vacina.