Vacina contra a dengue: 134 cidades goianas devem receber doses, anuncia Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) divulgou a lista das cidades goianas que irão receber a vacina contra a dengue, a Qdenga. Ao todo, os imunizantes serão distribuídos em 134 municípios neste ano. A quantidade exata de doses que serão enviadas para Goiás, no entanto, ainda não foi divulgada. (Veja a lista completa ao final da matéria)

Conforme as estratégias para a campanha divulgadas nesta quinta-feira (25), foram selecionadas cidades de mais de 100 mil habitantes com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, com predominância do sorotipo dois de dengue (DENV-2).

Em nota, a Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que ainda aguarda o Ministério enviar a Nota Técnica ao estado com detalhes da distribuição das vacinas. Acrescentou que o governardor Ronaldo Caiado (UB) fará reunião virtual nesta sexta-feira (26), às 10h50, para alinhar com os 246 municípios goianos a respeito do cenário de emergência das arbovirosos.

Público-alvo

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos formam o primeiro grupo a receber a vacina na campanha, por serem a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença depois dos idosos.

Para o grupo de mais de 60 anos, a Qdenga ainda não foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, o imunizante não pode ser ofertado à população geral devido à limitação de produção da farmacêutica Takeda, de acordo com a MS.

A vacinação irá abranger todas as regiões do país, com mais de 500 municípios em 16 estados. As doses adquiridas vão beneficiar 3,2 milhões de pessoas neste ano. Para 2025, estão asseguradas 9 milhões de doses, segundo o ministério.

O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacina contra dengue no sistema público de saúde.

Cidades em alerta

Em Goiás, 123 municípios estão em risco por conta da dengue, conforme o Diagrama de Controle da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Segundo a pasta, quando o número de casos ultrapassa o limite esperado por quatro semanas consecutivas, se considera situação de emergência. (Veja a lista no final da matéria)

Normalmente, se desconsidera as duas semanas mais recentes por conta do tempo que leva para que a notificação seja inserida no sistema oficial de informação do Ministério da Saúde. A lista é dinâmica e sujeita a alteração, considerando que os dados são alimentados pelos próprios municípios”, explicou em nota.

Casos e óbitos

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (25) pela SES-GO, o estado registrou 6.891 casos de dengue confirmados nas primeiras semanas de 2024. O número é 10% menor do que registrado no mesmo período do ano passado.

Neste ano, uma morte foi confirmada em Uruaçu, no Norte goiano. Outras cinco estão sendo investigada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e mais 11 óbitos nos municípios de Padre Bernardo, Cristalina, Pirenópolis, Iporá, Mineiros, Anápolis, Catalão, Goiânia e Serranópolis, com uma morte cada.

Veja a lista dos 134 municípios goianos que receberão as vacinas contra a dengue, conforme a estratégia do Ministério da Saúde:

Região Central

Abadia de Goiás

Anicuns

Araçu

Avelinópolis

Brazabrantes

Campestre de Goiás

Caturaí

Damolândia

Goiânia

Goianira

Guapó

Inhumas

Itaguari

Itauçu

Jesúpolis

Nazário

Nerópolis

Nova Veneza

Ouro Verde de Goiás

Petrolina de Goiás

Santa Bárbara de Goiás

Santa Rosa de Goiás

Santo Antônio de Goiás

São Francisco de Goiás

Taquaral de Goiás

Trindade

Região Central Sul

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Caldazinha

Cezarina

Cristianópolis

Cromínia

Edealina

Edéia

Hidrolândia

Indiara

Jandaia

Leopoldo de Bulhões

Mairipotaba

Orizona

Piracanjuba

Pontalina

Professor Jamil

São Miguel do Passa Quatro

Senador Canedo

Silvânia

Varjão

Vianópolis

Vicentinópolis

Região Entorno Sul

Águas Lindas de Goiás

Cidade Ocidental

Cristalina

Luziânia

Novo Gama

Santo Antônio do Descoberto

Valparaíso de Goiás

Região Pirineus

Abadiânia

Alexânia

Anápolis

Campo Limpo de Goiás

Cocalzinho de Goiás

Corumbá de Goiás

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Pirenópolis

Terezópolis de Goiás

Região Entorno Norte

Água Fria de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Cabeceiras

Flores de Goiás

Formosa

Planaltina

São João d'Aliança

Vila Boa

Região Sudoeste I

Acreúna

Aparecida do Rio Doce

Cachoeira Alta

Caçu

Castelândia

Itajá

Itarumã

Lagoa Santa

Maurilândia

Montividiu

Paranaiguara

Porteirão

Quirinópolis

Rio Verde

Santa Helena de Goiás

Santo Antônio da Barra

São Simão

Turvelândia

Região Sudoeste II

Aporé

Caiapônia

Chapadão do Céu

Doverlândia

Jataí

Mineiros

Perolândia

Portelândia

Santa Rita do Araguaia

Serranópolis

Região Estrada de Ferro

Anhanguera

Caldas Novas

Campo Alegre de Goiás

Catalão

Corumbaíba

Cumari

Davinópolis

Goiandira

Ipameri

Marzagão

Nova Aurora

Ouvidor

Palmelo

Pires do Rio

Rio Quente

Santa Cruz de Goiás

Três Ranchos

Urutaí

Região Sul

Água Limpa

Aloândia

Bom Jesus de Goiás

Buriti Alegre

Cachoeira Dourada

Goiatuba

Gouvelândia

Inaciolândia

Itumbiara

Joviânia

Morrinhos

Panamá

Veja a lista das 123 cidades goianas que estão em alerta para dengue, conforme o Secretaria de Saúde de Goiás:

Adelândia

Água Limpa

Águas Lindas de Goiás

Alexânia

Alto Horizonte

Alto Paraíso de Goiás

Amaralina

Americano do Brasil

Anápolis

Araçu

Aurilândia

Barro Alto

Bonfinópolis

Bonópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti Alegre

Cabeceiras

Caiapônia

Campinaçu

Campinorte

Campo Alegre de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Catalão

Cavalcante

Ceres

Chapadão do Céu

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Colinas do Sul

Corumbá de Goiás

Corumbaíba

Cristalina

Cromínia

Cumari

Damianópolis

Divinópolis de Goiás

Edealina

Edéia

Estrela do Norte

Firminópolis

Flores de Goiás

Formosa

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Gouvelândia

Guaraíta

Guarani de Goiás

Guarinos

Heitoraí

Hidrolina

Ipameri

Ipiranga de Goiás

Iporá

Israelândia

Itaguari

Itaguaru

Itajá

Itapuranga

Itarumã

Itumbiara

Ivolândia

Jaraguá

Jataí

Jaupaci

Leopoldo de Bulhões

Luziânia

Mara Rosa

Marzagão

Mimoso de Goiás

Mineiros

Monte Alegre de Goiás

Morrinhos

Mozarlândia

Mundo Novo

Nazário

Niquelândia

Nova Roma

Novo Gama

Orizona

Ouro Verde de Goiás

Ouvidor

Padre Bernardo

Palestina de Goiás

Palmeiras de Goiás

Palmelo

Palminópolis

Panamá

Paraúna

Perolândia

Petrolina de Goiás

Planaltina

Pontalina

Posse

Rialma

Rio Quente

Rio Verde

Sanclerlândia

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rosa de Goiás

Santa Tereza de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São João D’Aliança

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

Serranópolis

Silvânia

Sítio D'Abadia

Taquaral de Goiás

Teresina de Goiás

Três Ranchos

Trombas

Turvânia

Turvelândia

Uruaçu

Urutaí

Valparaíso de Goiás

Vicentinópolis

Vila Boa