Valores dos pedágios na BR-364 em Goiás sofrem reajuste; confira nova tarifa

Os valores da tarifa de pedágios na BR-364 em Goiás foram reajustados e entraram em vigor na última segunda-feira (20). Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o valor da tarifa passará de R$ 5,20 para R$ 5,40 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio.

Em Goiás, os novos valores serão praticados nas praças de pedágio da BR-364 em Paranaiguara (km 33), Cachoeira Alta (km 93,3) e Jataí (km 158). Os cálculos foram realizados pela ANTT e serão aplicados pela Ecovias do Cerrado, conforme deliberação da Agência.

De acordo com a agência, a revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão. Além disso, os valores consideram em seu cálculo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os investimentos realizados pela concessionária, entre outros fatores.

Confira os valores rejustados:

- Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos): R$ 5,40

- Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos): R$ 10,80

- Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos): R$ 8,10

- Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos): R$ 16,20

- Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos): R$ 10,80

- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque (4 eixos): R$ 21,60

- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque (5 eixos): R$ 27

- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque (6 eixos): R$ 32,40

- Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas (2 eixos): R$ 2,70

- Veículos oficiais e do Corpo Diplomático: Não é cobrado

- Valor por eixo para veículos com mais de 7 eixos: R$ 5,40