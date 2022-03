Van da Prefeitura já vacinou mais de 50 mil pessoas em Goiânia

Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, nesta quinta-feira (3), aponta que 50.137 doses de vacinas foram aplicadas durante a campanha da van da vacinação. O projeto, que circula pelas ruas da capital entre 8h e 17h, tem doses de imunizantes contra a Covid-19 e contra a Influenza.

Conforme o balanço, das 50 mil vacinas que foram aplicadas, 39,6 mil são contra a Covid-19 e 10,4 mil contra a Influenza.

O secretário de Saúde, Durval Pedroso, lembra que a imunização só atende o público com mais de 12 anos e relata a importância de tomar a dose de reforço. Ele reforça que os estudos mostram a queda no número de anticorpos após as duas primeiras dose da vacina.

Confira o cronograma de atendimento vans:

Sexta-feira (04/03): Local: estacionamento do Supermercado Venká (Avenida Gabriel Henrique de Araújo, 1.745, Loteamento Goiânia Viva) e Fábrica da Itambé (Avenida Manchester, 2.389, Jardim Novo Mundo)

Sábado (05/03): Local: Cepal Jardim América (Rua C 118 – Jardim América) e Praça Eli Forte (Residencial Eli Forte)