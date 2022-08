Vans percorrerão Centro de Goiânia para levar a população em situação de rua para abrigo

Com o frio de 10°C previsto para a madrugada desta quinta-feira (11), em Goiânia, a população em situação de rua também poderá se abrigar no Clube do Povo, no Setor Finsocial. As equipes da Prefeitura percorrerão a região Central da capital para levar as pessoas ao abrigo.

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) explicou como vai funcionar a ação. “O Clube do Povo tem capacidade para atender um grande número de pessoas. Vans percorrerão o Centro da cidade e oferecerão o abrigo provisório”, afirmou.

O primeiro ponto de embarque está previsto para acontecer na Avenida Independência, 3.610, Centro, próximo ao Big Lar.

Além do Clube do Povo, a capital possui outros dois abrigos nos setores Campinas e Leste Universitário, com capacidade para 50 pessoas cada. Nas Casas de Acolhida I e II a população em situação de rua consegue se alimentar, realizar a higiene pessoal e passar a noite longe do frio e com segurança.