Vapt Vupt Passeio das Águas deve ficar fechado por 40 dias para reforma

A unidade do Vapt Vupt localizada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia, será fechada para reforma a partir da próxima segunda-feira (16). Os atendimentos no local ficarão suspensos e os serviços oferecidos serão disponibilizados em outras unidades da capital. A unidade do shopping ficará fechada por 40 dias até a conclusão da obra.

Vale lembrar que a entrega de documentos emitidos na agência, como CNH e RG, será realizada no Vapt Vupt Araguaia Shopping.

Enquanto a unidade estiver sendo reformada, o atendimento presencial será oferecido em outras 11 agências do Vapt Vupt de Goiânia. Para isso, é necessário agendar o serviço por meio do site vaptvupt.go.gov.br ou pelo Portal Expresso – expresso.go.gov.br.

A reforma integra o trabalho de reformulação e revitalização do programa Vapt Vupt em todo o estado. O objetivo da revitalização é assegurar mais conforto e qualidade aos usuários e servidores que atuam na unidade.

Atualmente, além da unidade do Passeio das Águas, estão em reforma também as agências dos municípios de Alvorada do Norte e São Luís dos Montes Belos.