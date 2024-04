Veja cinco mentiras sobre alimentação que sempre te contaram

Quem nunca ouviu uma dica alimentar de um conhecido ou familiar e depois descobriu que a orientação estava toda errada? “Ideias arraigadas sobre o que é saudável ou prejudicial podem ser influenciadas por crenças culturais ou éticas, muitas vezes sem considerar a evidência científica por trás delas”, analisa a nutricionista Marinna Reis sobre as informações erradas que são propagadas. “Além disso, a era digital trouxe consigo uma enxurrada de informações, muitas vezes não verificadas, especialmente nas mídias sociais e na internet”, completa.

“A indústria alimentícia e de suplementos muitas vezes promove informações que favorecem seus produtos. A falta de compreensão sobre nutrição também contribui para a propagação de equívocos sobre alimentação”, pontua a também nutricionista Yumi Kuramoto. Neste Dia da Mentira, as especialistas, que atendem no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, elencam cinco inverdades mais comuns sobre comidas e desvendam a realidade sobre elas.

- Comer gordura faz você engordar: Nem todas as gorduras são iguais. Gorduras saudáveis, como as encontradas em abacates, nozes, sementes e peixes ricos em ômega-3, são essenciais para uma dieta equilibrada. Elas ajudam na absorção de nutrientes, promovem a saciedade e são importantes para a saúde do cérebro e do coração.

- Produtos 'light' são sempre mais saudáveis: Muitas vezes, produtos rotulados como "light" contêm quantidades excessivas de aditivos, açúcares ou adoçantes artificiais para compensar a redução de gordura ou calorias. É importante ler os rótulos e optar por alimentos integrais, com poucos ingredientes e minimamente processados sempre que possível.

- Saltar refeições ajuda a perder peso mais rápido: Pular refeições pode desacelerar o metabolismo e levar a escolhas alimentares menos saudáveis devido à fome excessiva. É importante manter refeições regulares e equilibradas ao longo do dia para sustentar a energia e promover a perda de peso saudável, quando necessário.

- Os carboidratos são ruins e devem ser evitados: Os carboidratos são uma importante fonte de energia para o corpo, especialmente os complexos encontrados em grãos integrais, legumes e vegetais. A chave está em escolher carboidratos de qualidade e em moderar as porções para evitar excessos.

- Beber sucos de frutas é tão saudável quanto comer frutas inteiras: Enquanto os sucos de frutas podem conter vitaminas e minerais, eles geralmente têm uma quantidade muito maior de açúcares concentrados e menos fibras do que as frutas inteiras. A fibra é crucial para retardar a absorção de açúcar e promover a saciedade, além de oferecer outros benefícios à saúde, como a saúde digestiva. Consumir frutas inteiras é uma opção muito mais saudável, pois fornece não apenas nutrientes, mas também fibra, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue e a melhora do funcionamento intestinal.

Escapando das mentiras

As nutricionistas ressaltam ainda que para não se deixar levar por esses conteúdos errados é preciso buscar informações precisas e baseadas em evidências sobre os benefícios nutricionais dos alimentos. “Deve-se destacar os nutrientes específicos que eles oferecem e como contribuem para a saúde geral. Encorajar a inclusão de uma variedade de alimentos na dieta, incluindo todos os grupos alimentares”, pontua Yumi Kuramoto.

Ter alternativas para fazer substituições também é uma saída. “Mostrar opções mais saudáveis e equilibradas para substituir alimentos menos nutritivos, como escolher carboidratos complexos em vez de refinados e optar por fontes magras de proteínas ao invés de alimentos processados e ricos em gordura. Podemos ainda ensinar a escolher bons industrializados que vão facilitar a rotina, além de nutrir nosso corpo”, destaca Marinna Reis.

O equilíbrio e a moderação são pontos chaves para se comer bem. “Nenhum alimento precisa ser completamente eliminado da dieta, desde que seja consumido moderadamente e como parte de um padrão alimentar equilibrado”, salienta Marinna. “Proporcionar exemplos práticos e receitas saudáveis que incorporem esses alimentos de forma saborosa e atraente na rotina de maneira simples e conveniente também é uma forma de estar satisfeito com o que se consome”, ressalta a nutricionista.