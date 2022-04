Veja como fazer um torresmo de barriguinha, crocante por fora e macio por dentro

Torresmo de barriguinha

Ingredientes

- 1,5kg de barriga de porco

- 1/2 colher (sopa) sal

- 3 colheres (sopa) de banha de porco ou 2/3 de xícara (chá) de óleo (160ml)

Modo de preparo: primeiro, limpe e corte a barriga de porco em cubinhos ou em tirinhas. Numa tigela, coloque a barriga de porco e tempere com o sal. Coloque a banha de porco na panela de pressão, leve ao fogo médio e deixe derreter. Coloque a barriga de porco na panela de pressão, com a banha ainda morna e misture bem. Em seguida, retire a borracha da panela e tampe-a. Deixe por 20 minutos no fogo alto e mexa sacudindo a panela de vez em quando, para o torresmo não grudar.