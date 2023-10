Veja como se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica

A Equatorial Goiás alcançou mais 502 mil clientes inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que dá descontos de até 65% na conta de energia, nos 237 municípios atendidos pela distribuidora no estado.



O programa beneficia inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) identificados como baixa renda (renda mensal por pessoa de até ½ salário-mínimo), quilombolas, indígenas, pessoas que recebam o Benefício da Prestação Continuada (BPC) ou com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, com membro acometido de doença ou patologia que precise do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio.



Para o cliente checar se já está incluído na Tarifa Social, basta verificar se na parte de cima da conta de energia, no espaço Dados da Unidade Consumidora, o campo Classe/Subclasse está preenchido com: Resid. Bx. Renda. Lembrando que a conta não vem zerada, já que na fatura não está incluído somente o consumo de energia, mas pagamento de impostos e iluminação pública, além de outras cobranças eventuais, como parcelamentos, multas ou juros.



Para se cadastrar

- ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

- ser idoso com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

- ser inscrito no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha membro portador de doença ou deficiência;

- indígenas e quilombolas.