Veja dicas para despertar a leitura nas crianças nas férias

As férias escolares é o momento das crianças relaxarem após um semestre intenso de aulas. Neste período, pais e responsáveis buscam formas de entreter os filhos, e a leitura é uma ótima alternativa. Além de ser uma prática prazerosa, proporciona benefícios como melhora na concentração, estímulo da criatividade e ampliação do vocabulário.

O estímulo para a leitura precisa acontecer desde a infância e os pais têm um papel importante nesse processo. “Além de todos os benefícios que traz em termos de desenvolvimento e conhecimento, a leitura melhora o relacionamento das crianças e dos adolescentes com o mundo ao seu redor, estimulando mais empatia.

Os livros precisam estar nas prateleiras de todas as casas e os pais precisam entender seu papel na hora de incentivar o hábito da leitura”, defende Bruno Piva, fundador e CEO da Piva Educacional. Confira cinco dicas que ele traz.

1) SEJA EXEMPLO

Os filhos são reflexo dos pais, por isso a criança e o adolescente precisam ver que os pais têm o hábito da leitura. Outra boa maneira de dar o exemplo é fazendo leitura conjunta com o filho e depois reservar um momento para conversar sobre a história.



2) DÊ ACESSO A LIVROS

Muitas crianças e adolescentes têm acesso somente a livros que os professores pedem para ler e nesse caso a leitura é uma obrigação. Então, leve-os a livrarias e bibliotecas. Nesses ambientes, eles encontrarão uma variedade de temas e um deles pode atrair a atenção . Comprar livros divertidos, que despertam o interesse e a curiosidade, também é uma forma de tornar a leitura mais acessível. Esse pode ser o ponto de partida de uma história de amor à leitura.



3) EVITE LIVROS COMPLEXOS

As escolas já solicitam a leitura de livros mais difíceis. É preciso intercalar a obrigação e o prazer. Questione seu filho sobre o assunto ou gênero de que ele mais gosta e proporcione o acesso a esse tipo de leitura. É preciso entender qual grau de complexidade o seu filho consegue ler. O diálogo é importante nessa hora. Quando comprar um livro, pergunte o que ele entendeu da história. Assim, você poderá identificar o que é mais adequado para a faixa etária dele e seu filho verá que você se importa com a satisfação e com o prazer que ele tem na hora da leitura, o que o incentivará a ler mais.



4) TORNE A LEITURA ALGO PRAZEROSO

Para crianças e adolescentes começarem a ter prazer pela leitura, esse hábito precisa ir além do momento em que o livro é lido. Inventar brincadeiras sobre a temática do livro que seu filho está lendo, como um jogo da memória, palavras cruzadas ou até mesmo uma caça ao tesouro sobre o assunto, pode ser um bom incentivo. Nesse início de construção de hábitos, é importante atrelar o exercício da leitura a algo prazeroso, caso contrário a criança e o adolescente tendem a perder o interesse.



5) FALE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LEITURA

Os pais precisam desde o início falar para os filhos sobre a importância da leitura como uma das formas mais importantes de adquirir conhecimento. Isso pode ser feito de forma descontraída, até mesmo em conversas do dia a dia, nas quais os pais podem comentar sobre suas histórias preferidas e compartilhar o que aprenderam com isso. Ler estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação e a escrita e esses benefícios podem ser explicados, de maneira acessível, para que crianças e adolescentes entendam o papel da leitura no seu desenvolvimento.