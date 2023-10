Veja dicas para dominar as questões de Exatas no Enem

No calendário do Enem, as provas com questões sobre as matérias de Matemática, de Química e de Física serão realizadas no dia 12 de novembro (domingo), segunda etapa do exame. As disciplinas serão divididas em dois cadernos, sendo um específico para Matemática e suas Tecnologias, e o outro com questões sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que englobam Química e Física, além de conter questões sobre Biologia.

A área de exatas normalmente causa um certo receio entre os estudantes. Para minimizar essa sensação, especialistas reuniram algumas dicas para a reta final. Confira!

MATEMÁTICA

Os assuntos “queridinhos” do Enem e mais cobrados na área de Matemática e suas tecnologias são: proporcionalidade entre grandezas, aritmética básica, estatística, interpretação gráfica e funções. Pensando na resolução da prova, a preocupação com o tempo utilizado para resolver uma questão é importante para que o vestibulando possa se organizar, mas não é algo que deva ser um impeditivo. Em geral, temos uma média de tempo por questão, o que significa que algumas serão resolvidas de modo rápido e outras nem tanto. Quanto a estratégias mais pontuais durante os dias de prova, o uso de macetes e simplificações durante as resoluções fazem com que o aluno otimize o tempo de resolução das questões, porém é necessário ter segurança para realizá-las, o que é adquirido com a prática de questões anteriores.



FÍSICA

Os vestibulandos devem ter atenção às questões de Eletrodinâmica, com ênfase na parte introdutória e em circuitos, de fenômenos ondulatórios e de Calorimetria, uma subdivisão dentro da área de Termologia. Ainda que as ciências exatas possuem um conteúdo e uma prova que as tornam um desafio e, por isso, aprendê-las conectadas a exemplos cotidianos facilita muito o aprendizado e é de extrema relevância. Trabalhar as contextualizações nas quais os conceitos podem ser aplicados facilita a compreensão e ajuda o aluno a ver a relevância de o que está sendo ensinado. Por fim, em provas que possuem a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como o Enem, o ideal é dar um enfoque maior aos assuntos que caem mais frequentemente nas provas e aos de menor dificuldade, uma vez que errar as questões fáceis dificulta a conquista de uma nota mais alta em avaliações que tenham este formato.



QUÍMICA

Em relação à matéria de Química, ela está inserida no Enem dentro da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os assuntos mais recorrentes na prova que merecem ser citados são: separação de misturas, radioatividade, estequiometria, reações orgânicas e eletroquímica. Também é preciso estar atento para tópicos como soluções, isomeria, termoquímica e propriedades dos compostos orgânicos. No exame são cobradas algumas questões menos específicas, mas que ainda estão englobadas na área do conhecimento. Sobre temas mais abrangentes que envolvem o conhecimento químico, ainda é possível destacar o tratamento de água e as diferentes formas de poluição ambiental. Conhecer o estilo da prova que será feita é fundamental para um bom desempenho, pois muitos vestibulandos dominam o conteúdo cobrado, mas ainda apresentam dificuldades quanto ao formato do exame. Para que esse problema não surja, é essencial treinar ou simular a partir de provas anteriores.



Fonte: Sistema pH de Ensino