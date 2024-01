Veja lista das famílias sorteadas para receber casas de graça em Goiás

O Governo de Goiás por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado e Infraestrutura (Seinfra) sorteou 70 famílias para receber casas de graça em Goiás. Os imóveis foram construídos em Rio Verde, no Sudoeste do estado, e fazem parte do programa Pra Ter Onde Morar.

De acordo com a Agencia, os imóveis foram feitos em dois módulos e, ao todo, foram investidos mais de R$ 7 milhões. Segundo a Agehab, os documentos apresentados pelos inscritos que foram sorteados serão analisados.

Essa verificação vai definir se as famílias se enquadram nas regras do programa. Após essa análise, será divulgada uma lista com os nomes das pessoas que foram contempladas e vão receber as casas.

O sorteio foi realizado pela internet, nas redes de comunicação da Agehab. Confira abaixo as listas dos sorteados:

Lista 1

Lista 2

Pra Ter Onde Morar

O programa social foi criado em 2021, por meio da Lei Estadual Nº 21.219, de 29 de dezembro. Até o momento, 1.028 casas foram entregues em 26 municípios. Segundo a Agência, a expectativa é de entregar 10 mil imóveis até 2026.

Municípios contemplados

Abadia de Goiás

Anhanguera

Aruanã

Bom Jesus de Goiás

Campestre

Campo Limpo de Goiás

Córrego do Ouro

Cristianópolis

Damolândia

Edealina

Firminópolis

Hidrolândia

Iporá

Itaguaru

Ivolândia

Mairipotaba

Moiporá

Nova Aurora

Padre Bernardo

Palmelo

Rio Verde

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São João da Paraúna

São Luiz do Norte

São Miguel do Passa Quatro