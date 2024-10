Veja lista de vereadores eleitos em Goiânia

A Câmara de Goiânia terá, a partir de 2025, 14 novos vereadores entre os 37 eleitos. O número foi feito por comparação com os parlamentares que estão atualmente como titulares do mandato. O MDB elegeu a maior bancada, com oito vereadores. O PL aparece em seguida, com quatro. O PRD, PT, SD e UB elegeram, cada um, três vereadores. O PP, PRTB, PSDB e Republicanos têm bancada de dois vereadores. A Casa também será formada por vereadores filiados ao Agir, Avante, DC, PDT e Podemos (um de cada).

Veja a lista de vereadores eleitos:

MAJOR VITOR HUGO (PL) - 15.678 votos

PROFESSOR EDWARD (PT) - 13.573 votos

GCM ROMARIO POLICARPO (PRD) - 11.496 votos

AAVA SANTIAGO (PSDB) - 10.482 votos

SARGENTO NOVANDIR (MDB) - 9.762 votos

GEVERSON ABEL (Republicanos) - 9.220 votos

HENRIQUE ALVES (MDB) - 8.918 votos

PEDRO AZULÃO JR (MDB) - 8.759 votos

IGOR FRANCO (MDB) - 8.057 votos

ANSELMO PEREIRA (MDB) - 7.951 votos

LUCAS KITÃO (UB) - 7.806 votos

ISAÍAS RIBEIRO (Republicanos) - 7.657 votos

KÁTIA (PT) - 7.247 votos

FABRÍCIO ROSA (PT) - 7.216 votos

OSÉIAS VARÃO (PL) - 7.194 votos

LUAN ALVES (MDB) - 6.953 votos

RONILSON REIS (SD) - 6.468 votos

JUAREZ LOPES (PDT) - 6.340 votos

BRUNO DINIZ (MDB) - 6.325 votos

LUCAS VERGÍLIO (MDB) - 6.308 votos

CABO SENNA (PRD) - 6.306 votos

BESSA (DC) - 6.123 votos

LÉIA KLEBIA (Podemos) - 5.976 votos

TIÃO PEIXOTO (PSDB) - 5.726 votos

CORONEL URZÊDA (PL) - 5.602 votos

WILLIAN VELOSO (PL) - 5.491 votos

ROSE CRUVINEL (UB) - 5.290 votos

LÉO JOSÉ (SD) - 5.267 votos

DENICIO TRINDADE (UB) - 5.238 votos

WELTON LEMOS (SD) - 5.121 votos

MARKIM GOYA (PRD) - 5.037 votos

DR GUSTAVO (Agir) - 4.506 votos

THIALU GUIOTTI (Avante) - 4.425 votos

WILLIAM DO ARMAZÉM SILVA (PRTB) - 4.069 votos

HEYLER LEAO (PP) - 3.710 votos

DANIELA DA GILKA (PRTB) - 3.705 votos

SANCHES DA FEDERAL (PP) - 3.607 votos