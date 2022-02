Veja lista dos locais de vacinação no Dia D em Goiânia

No Dia D da vacinação, que será realizado em Goiânia no sábado (19), a Secretaria Municipal de Saúde pretende aplicar a dose do imunizante contra a Covid-19 em até 30 mil pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. Do total de postos disponibilizados, 15 são direcionados à vacinação das crianças de 5 a 11 anos, enquanto 25 atendem a pessoas a partir de 12 anos.

O atendimento nas unidades de saúde vai das 8h às 17h e nas vans VacinAção das 8h às 16h, no Terminal Padre Pelágio e no Parque Leolídio Di Ramos Caiado. Confira:

Unidades de Vacinação de Crianças de 05 a 11 anos

Ciams Novo Horizonte

Endereço: Rua, Av. Eng José Martins Fl Q 55, s/n, Vila Novo Horizonte

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Endereço: Av. Edmundo P. de Abreu, s/n, St. Pedro Ludovico

Centro de Saúde Cidade Jardim

Endereço: Praça Abel Coimbra, Setor Cidade Jardim

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD)

Endereço: Av. Bela Vista, s/n, Parque Acalanto

UPA Novo Mundo

Endereço: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo

USF Santa Rita

Endereço: Av. Americano do Brasil, Qd. 2 Lt. 6, Parque Santa Rita

USF Militão R. de Araújo – Recanto das Minas Gerais

Endereço: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

USF São Francisco

Endereço: Avenida das Palmeira, Qd. 89 Lt. 10, Bairro São Francisco

USF Jardins do Cerrado IV

Endereço: Rua Pingo de Ouro, Jardim Cerrado 4

USF Jardim Guanaba I

Endereço: Rua Porto Alegre, Qd 13-A, Lt 1, Jardim Guanabara I

USF São Judas Tadeu

Endereço: Avenida Brasília esquina com Rua Santana, Qd. 30, Setor São Judas Tadeu

USF Jardim Primavera

Endereço: Rua CP- 38, Qd. 47, Lt 1 a 3, Jardim Primavera

USF Alto do Vale

Endereço: Rua VF-9 com Rua Samir, Qd. Área, s/n, Setor Alto do Vale

USF Vila Mutirão

Endereço: Avenida do Povo, Qd. D, Vila Mutirão

USF Setor Leste Universitário

Endereço: Rua 218 Qd. A – 02 Lote 10, Setor Leste Universitário

Unidades de vacinação de adolescentes e adultos – acima de 12 anos

Ciams Urias Magalhães

Endereço: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

Cais Setor Cândida de Morais

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº – Setor Cândida de Morais

Centro de Saúde “José do Egídio Martins” – Vila União

Endereço: Rua U-47 S/Nº – Vila União

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Endereço: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 – Jd. Balneário Meia Ponte

Centro de Saúde Perim

Endereço: Av. Perim, 404, Setor Perim

Centro Saúde Vila Redenção

Endereço: Alameda Emílio Póvoa, 151, Vila Redenção

Centro de Saúde Parque Amazônia

Endereço: Praça José Rodrigues de Morais, Av. Sen. José Rodrigues de Morais Neto, Parque Amazônia

Centro de Saúde Norte Ferroviário

Endereço: Rua 05-A, Qd. A-01 Lt.14, Setor Norte Ferroviário

USF Eli Forte

Endereço: Rua EF-30, Residencial Eli Forte Extensão

USF Condomínio das Esmeraldas

Endereço: Rua 17, Qd. 39 Lt.04, Condomínios das Esmeraldas I

USF Parque Atheneu

Endereço: Avenida Parque Atheneu, Lt. 16 e 18 Unid. 201, Parque Atheneu

USF Dom Fernando

Endereço: Rua 218 esquina com Rua 217, Qd.30 – Jardim Dom Fernando II

USF Riviera

Endereço: Avenida Liberdade com Rua 18, APM 08, Conjunto Riviera

USF Vera Cruz II

Endereço: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II

USF Vila Regina

Endereço: R. São Miguel, 189 – Vila Regina

USF Buena Vista

Endereço: Rua João Amoreles, Quadra APM II, Residencial Buena Vista I

USF- Cachoeira Dourada

Endereço: Rua Cachoeira Dourada, Qd. 86 Lt. 08, Jardim Guanabara I

USF Finsocial

Endereço: Rua VF- 64, Qd.49, Setor Finsocial

USF Estrela Dalva

Endereço: Rua 16 de Maio, Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

USF Novo Planalto

Endereço: Rua VM-3, Qd. 95, Setor Novo Planalto

USF Jardim Curitiba I

Endereço: Rua JC22, Área Verde, Jardim Curitiba I

USF- Boa Vista

Endereço: Avenida dos Ipês, Qd.2 Lt. Área, Bairro Boa Vista

USF São Carlos

Endereço: Rua SC-27 com a Rua SC-46, Qd.84-A, AMP 11, Bairro São Carlos

USF- Criméia Oeste

Endereço: Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste

USF Vila Santa Helena

Endereço: Rua 21, Qd. 01 Lt. 22 e 23, Vila Santa Helena

Locais da van da VacinAção – unidades móveis para maiores de 12 anos

Terminal Padre Pelágio

Endereço: Avenida Anhanguera, 12.626-12.832, Setor Ipiranga

Parque Leolídio di Ramos Caiado

Endereço: Rua Júpiter, s/n, Setor Goiânia 2