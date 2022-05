Veja o que abre e fecha no feriado da Padroeira de Goiânia

O feriado da Padroeira de Goiânia vai alterar o horário de funcionamento de instituições privadas, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, em Goiás. Em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira (19), o prefeito Rogério Cruz declarou ponto facultativo em órgãos da administração pública municipal direta e indireta na próxima segunda-feira (23).

O disposto não se aplica, entretanto, aos órgãos que exijam plantão permanente. As lojas do Atende Fácil, por exemplo, funcionam até às 12h de segunda-feira (23), e fecham na terça-feira (24). Serviços de urgência e emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos durante todo o feriado.

Confira o que abre e fecha na Região Metropolitana:

Shoppings

Araguaia Shopping

- 25 de maio (terça-feira)

lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30

alimentação e lazer: abertura das 10 às 22h

Bougainville

- 25 de maio (terça-feira)

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

praça de alimentação: abertura das 12h às 20h

Flamboyant Shopping

- 25 de maio (terça-feira)

alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h

demais lojas: abertura facultativa das 10h às 22h

Goiânia Shopping

- 25 de maio (terça-feira)

lojas e quiosques: abertura das 14 às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10 às 22h30

Passeio das Águas

- 25 de maio (terça-feira)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

área de lazer e alimentação: abertura das 10h às 22h

Shopping Cerrado

- 25 de maio (terça-feira)

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h

Assistência Social

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil funcionam até às 12h na segunda-feira (23) e fecham na terça-feira (24). O atendimento normal será retomado na quarta-feira (25).

Ceasa

As Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia funcionarão normalmente das 3h às 14h.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos com animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500 / 8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Correios

Com o intuito de trazer mais praticidade à população e empreendedores que atuam no comércio eletrônico, os Correios irão abrir algumas agências, na terça-feira (24), feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira de Goiânia.

As seguintes unidades irão prestar atendimento ao público no feriado:

- Terminal Bandeiras (Jardim Europa);

- Praça do Sol (Setor Oeste);

- Centro-Oeste (Setor Centro-Oeste).

A rede de atendimento estará aberta normalmente no restante do estado, exceto nas cidades de Iporá, Leopoldo de Bulhões e Senador Canedo, onde também será feriado municipal.

Os Correios seguem à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no endereço: www.correios.com.br.

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Lazer

Os parques Zoológico e Mutirama estarão fechados na segunda-feira (23) e terça-feira (25/).

Mulheres vítimas de violência

O feriado de Tiradentes não vai alterar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia determinou ponto facultativo em órgãos da administração pública municipal direta e indireta na segunda-feira (23), pré-feriado da Padroeira de Goiânia, celebrado na terça-feira (24). Os serviços essenciais, como saúde e limpeza pública, funcionarão em regime de plantão.

Procon

O Procon-GO permanecerá fechado em Goiânia na segunda e na terça-feira.

Região da 44

O Grupo Mega Moda, composto pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, funcionará normalmente neste feriado da Padroeira, das 8h às 18h.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas pelo site.

Transporte Coletivo

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), os ônibus do transporte coletivo da capital circulam no sábado (21) e domingo (22), com suas respectivas planilhas. Na segunda-feira (23) operam em funcionamento normal, assim como no próprio feriado, na terça-feira (24).

