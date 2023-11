Veja o que abre e o que fecha em Goiás no feriado de Finados

Devido ao feriado de Finados, nesta quinta-feira (2), o horário de funcionamento de alguns órgãos públicos e estabelecimentos em Goiânia em Goiás será alterado. Uns fecham, outros funcionam de forma facultativa e alguns em horários alternativos.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, instituíram ponto facultativo na sexta-feira (3), pós-feriado. O decreto não se aplica aos órgãos e entidades da administração pública que, por sua natureza, exijam plantão permanente, a exemplo dos serviços essenciais como saúde, segurança e limpeza pública.

Veja abaixo o que abre e o que fecha no feriado:

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (3) após o feriado do Dia de Finados. Segundo o documento, o decreto inclui os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta do Poder Executivo do Município de Goiânia, exceto para aqueles que exijam plantão permanente.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 16 unidades de saúde que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco, ou seja, com prioridade às situações mais graves. Atualizações sobre a testagem ampliada estão disponíveis no site: https://www.goiania.go.gov.br/goiania-adiante/saude/testagemampliada/.

Quanto à vacinação, as unidades plantonistas serão: o Centro Municipal de Vacinação (CMV), UPA Dr. Domingos Viggiano – Jardim América, e o Ciams Urias Magalhães. As três unidades estarão abertas das 8h às 17h.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Comurg

Para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos, os serviços não sofrerão interrupção. Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala.

Os cidadãos podem solicitar a Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) pelo telefone 153.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia realizando busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Transporte coletivo

A CMTC informou que a programação para o feriado será mista. As linhas operarão com horários de sábado e domingo, com as linhas Expresso funcionando e uma frota de 54 ônibus extras. A CMTC recomenda aos passageiros da RMTC, que utilizem o aplicativo SiIMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus. Serão criadas 5 linhas:

1) Linha 100 – Cemitério Parque/Jd. das Palmeiras/Centro: de 7h às 18h;

2) Linha 101 – T. Bíblia/GO-020/Cemitério Memorial: de 7h às 18h;

3) Linha 102 – T. Pe. Pelágio/Av. Perimetral/Cemitério Parque: de 7h30 às 17h30;

4) Linha 103 – T. Araguaia/Cemitério Jd. da Esperança: de 7h30 às 17h30;

5) Linha 105 – T. Pça A/Cemitério Parque: de 7h30 às 18h.

Sobre frota extra de 54 ônibus, disponibilizados nos terminais para serem utilizados em caso de necessidade, divididos em dois turnos: o 1º, de 5h30 às 13h30, com 27 ônibus, e o 2º, de 13h30 às 20h30, com 27 ônibus.

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil estarão fechadas durante todo o feriado, a partir de quinta-feira (2/11). O funcionamento normal será retomado na segunda-feira (6/11), das 8h às 19h.

Mulheres vítimas de violência

O feriado não altera o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Parques Zoológico e Mutirama

Os parques Zoológico e Mutirama funcionarão normalmente durante o feriado. O Zoológico estará aberto das 8h30 às 17h, e os ingressos custam R$ 5. Já o Mutirama estará aberto das 10h às 16h gratuitamente.

Governo de Goiás

O governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo na sexta-feira (3) após o feriado do Dia de Finados. Com isso, o expediente dos servidores encerra na quarta-feira (1) e será retomado na segunda-feira (6).

Atendimentos em unidades de saúde, policiamento civil e militar e serviços de socorro do Corpo de Bombeiros, seguem funcionando normalmente.

Vapt Vupt

As unidades Vapt Vupt em todo o estado não terão atendimento na quinta-feira (02), em razão do feriado do Dia de Finados. Na sexta-feira (03), devido ao decreto de ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, todas as agências funcionarão em horário especial, das 8h às 13h.

Já no sábado o expediente será no horário habitual, das 8h às 13h, nas agências que possuem funcionamento neste dia - caso das unidades instaladas em Aparecida de Goiânia e Goiânia, exceto Praça Cívica e Bougainville.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) funcionarão normalmente, das 3h às 14h, na quinta, sexta e sábado. Já o expediente administrativo termina na quarta-feira (1) e retorna na segunda-feira (6).

Detran

Não haverá expediente nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) em todo o estado durante o feriado. No entanto, diversos serviços podem ser realizados pelo site do Detran-GO e pelo aplicativo Detran GO ON, disponível nas versões para Android e iOS. Por meio do aplicativo é possível, por exemplo, atualizar o endereço, solicitar a CNH definitiva, consultar pontuação na CNH e consulta de veículos.

Procon

Não haverá expediente na sede do Procon Goiás durante o feriado. O expediente dos servidores se encerra na quarta-feira (1) e será retomado na segunda-feira (6).

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá a fiscalização durante o feriado. A Ouvidoria Setorial receberá as manifestações dos usuários pelos seus canais digitais: WhatsApp 62 98480 7353, e-mail (ouvidoria@agr.go.gov.br) e por formulário no site da agência.

Saneago

Durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Outros estabelecimentos

Correios

Não haverá atendimento nas agências e unidades Correios Empresas. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat ou o Fale Conosco (https://www.correios.com.br/); ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

O atendimento nas agências e na CAC voltarão à normalidade no próximo dia útil, sexta-feira (3).

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no Dia de Finados, na quinta-feira (2). Na sexta-feira (3), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informou que os supermercados funcionarão normalmente no feriado. Algumas unidades seguirão os horários de domingo, abrindo às 8h e fechando às 21h.

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas - GO), as lojas do comércio varejista poderão abrir no feriado. A orientação é que os lojistas solicitem o Termo de Adesão para Trabalho em Feriados.

Região da 44

A Associação Empresarial da Região da Rua 44 informa que as galerias e shoppings da Região da 44 deverão estar fechadas neste feriado. As atividades voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (3).

Shoppings

Buriti Shopping

Lojas, quiosques e praça de alimentação: das 10h às 22h

Flamboyant Shopping

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Lojas: 14h às 20h

Araguaia Shopping

Lojas e quiosques: 8h30 às 20h30 (facultativo)

Praça de alimentação: 10h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Passeio das Águas Shopping

Lojas e quiosques: abertura obrigatória das 14h às 20h; facultativa das 10h às 22

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Shopping Cerrado

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Lojas e quiosques: 14h às 20h