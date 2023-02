Veja o que abre e o que fecha no carnaval em Goiás

O carnaval de 2023 vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços e instituições em Goiás. Devido ao governo ter decretado ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais, o expediente será suspenso de segunda-feira (20) a quarta-feira (22). Entretanto, serviços essenciais vão funcionar durante todos os dias em regime de plantão.

Para as pessoas que estiverem procurando lazer na Grande Goiânia, o Zoológico e o Parque Mutirama vão abrir durante o final de semana e estarão fechados na segunda e terça-feira (21). Além disso, os shoppings vão abrir todos os dias, mas alguns em horários especiais (veja lista completa abaixo).

Equatorial - Energia

A Equatorial informou que as agências de atendimento presencial estarão fechadas na segunda (20) e terça-feira (21), O atendimento será retomado na quarta-feira (22), das 13h às 17h.

No entanto, os clientes podem acessar os serviços da companhia pelos canais digitais a qualquer momento (veja as opções de contato abaixo).

- Agência Virtual está disponível pelo site da Equatorial. Os clientes podem escolher a opção “Goiás” e acessar a agência virtual para solicitar segunda via de conta, consulta de débitos, histórico de consumo e faturas, informar falta de energia, religação, além de outros serviços.

- Aplicativo da Equatorial Goiás - disponível para Android e IOS.

- Assistente Virtual pelo WhatsApp - os clientes podem interagir com a Elena, enviando um “Oi” para (21) 99601-9608 e escolhendo a opção "Goiás".

Saneago

A Saneago informou que trabalhos operacionais vão funcionar normalmente durante o carnaval. Os canais 24 horas que se mantém abertos são: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site da Saneago.

Bancos

A Associação de Bancos (Asban) informou que as agências estarão fechadas na segunda e terça-feira (21). Os atendimentos voltam a acontecer na quarta-feira, a partir das 12h, com o fechamento previsto no horário habitual de cada agência.

A Asban orientou os clientes a utilizarem, preferencialmente, os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para a realização de transferências e pagamentos de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Correios

No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Na segunda e terça-feira, não haverá atendimento nas agências. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, a partir das 12h,

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente. Os clientes podem ser atendidos durante esses dias pelo site dos Correios e pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informou que algumas lojas vão abrir mais tarde e fechar mais cedo, de domingo (19) até terça-feira (21).

Horário de funcionamento: 8h às 21h

Ceasa

A Central de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia vai funcionar normalmente das 3h às 14h. Entretanto, a área administrativa não terá expediente durante o carnaval.

Transporte Coletivo

O g1 entrou em contato, na manhã da última quarta-feira (15), com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para saber sobre os horários durante os dias de carnaval, mas não teve um retorno até a última atualização desta reportagem.

Governo de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), decretou ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais nos dias de carnaval. O expediente será suspenso de segunda-feira (20) a quarta-feira (22), quando os servidores deverão retornar às 14h.

O ponto facultativo não inclui unidades de saúde, de policiamento civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Tais serviços são essenciais e vão funcionar durante todos os dias do carnaval.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo no carnaval para a administração pública nos dias 20 e 21 de fevereiro. Os serviços serão prestados em regime de plantão, com exceção dos serviços de saúde e limpeza pública, que seguirão funcionando.

Comurg

A coleta de lixo vai funcionar normalmente durante o carnaval. Além disso, em situações de queda de árvores ou animais mortos na rua os clientes podem entrar em contato com a Comurg pelo número (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e a população pode acionar pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Vapt Vupt

As unidades vão funcionar no sábado (18) das 8h às 13h e fecharão de domingo até terça-feira. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, a partir das 14h.

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil funcionarão na segunda-feira (21) até 12h, na terça-feira (21) estão fechadas e na quarta-feira o atendimento será a partir das 14h.

Zoólogico e Parque Mutirama

O Zoológico de Goiânia não terá alteração em seus dias e horários de funcionamento. A unidade de lazer abre de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h.

O carnaval também não afeta o funcionamento do Parque Mutirama, que abre de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h.

Região da 44

As galerias e shoppings da Região da 44 estarão fechadas na segunda e terça-feira de carnaval. As lojas voltam a funcionar normalmente na quarta-feira, a partir das 8h.

Shoppings da Grande Goiânia

Mega Modas

O Mega Modas vai estar fechado nos dias 20 e 21 de fevereiro. Na quarta-feira (22), as lojas abrem a partir das 11h.

Goiânia Shopping

O Goiânia Shopping vai funcionar normalmente.

- Dia 18 (sábado): Lojas e quiosques abertos das 10 às 22h Alimentação e Lazer em funcionamento das 10 às 22h Restaurantes abertos das 11 às 23h.

- Dia 19 (domingo): Lojas e quiosques abertos das 14 às 20h Alimentação e Lazer em funcionamento das 10 às 22h Restaurantes abertos das 11 às 23h.

- Dia 21 (segunda-feira): Lojas e quiosques abertos das 10 às 22h Alimentação e Lazer em funcionamento das 10 às 22h Restaurantes abertos das 11 às 23h.

- Dia 22 (terça-feira): Lojas e quiosques abertos das 10 às 22h Alimentação e Lazer em funcionamento das 10 às 22h Restaurantes abertos das 11 às 23h.

Flamboyant Shopping

Haverá horários especiais no Flamboyant Shopping.

- Dia 18 (sábado): Todas as lojas abrem às 10h

- Dia 19 (domingo): Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h, enquanto as lojas realizam atendimento das 14h às 20h.

- Dia 20 (segunda-feira): Lojas, alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h Dia 22 (terça-feira): Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h. A abertura das demais lojas é facultativa.

Araguaia Shopping

O Araguaia Shopping vai funcionar normalmente.

- Dia 18 (sábado): Lojas e quiosques abertos das 8h30 às 20h30 Alimentação em funcionamento das 10 às 22h.

- Dia 19 (domingo): Lojas e quiosques abertos das 8h30 às 16h30 Alimentação em funcionamento das 10 às 22h.

- Dia 21 (segunda-feira): Lojas e quiosques abertos das 8h30 às 20h30 Alimentação em funcionamento das 10 às 22h.

- Dia 22 (terça-feira): Lojas e quiosques abertos das 8h30 às 20h30 Alimentação em funcionamento das 10 às 22h

Shopping Bougainville

O Shopping Bougainville vai funcionar com horário especial nos dias 20 e 21 de fevereiro.

- Dia 21 (segunda-feira): Lojas e quiosques vão funcionar das 14h às 20h Praça de alimentação vai funcionar das 12h às 22h

- Dia 22 (terça-feira): Lojas e quiosques vão funcionar das 14h às 20h Praça de alimentação vai funcionar das 12h às 22h

Buriti Shopping

Durante o feriado de Carnaval, o Buriti Shopping vai funcionar normalmente.

- Dia 18 (sábado): Funcionamento das 10h às 22h

- Dia 19 (domingo): Lojas e quiosques vão funcionar das 14h às 20h Praça de alimentação vai funcionar das 11h às 22h

- Dia 20 (segunda-feira): Funcionamento das 10h às 22h Dia 22 (terça-feira): Funcionamento das 10h às 22h

Passeio das Águas Shopping

O shopping vai funcionar normal durante o carnaval.

Todos os dias: 10h às 22h

Shopping Cerrado

- Dia 18 (sábado): Lojas, praça de alimentação e lazer abertas das 10h às 22h

- Dia 19 (domingo): Lojas abertas das 14h às 20h Praça de alimentação e lazer abertas das 11h às 22h

- Dia 20 (segunda-feira): Lojas, praça de alimentação e lazer abertas das 10h às 22h

- Dia 21 (terça-feira): Lojas, praça de alimentação e lazer abertas das 10h às 22h

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC)

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informou que os ônibus vão circular com no sábado e domingo conforme a planilha horária do final de semana. Na segunda-feira (20), as frotas vão operar com escala de dia útil especial.

Na terça-feira (21), a operação será com a planilha de horários de domingo e feriados. Já na quarta-feira de cinzas (22), o transporte público vai funcionar com base nos horários de férias.