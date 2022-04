Veja o que abre e o que fecha no feriado da Semana Santa na Grande Goiânia

A Semana Santa vai alterar o horário de funcionamento de instituições privadas, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, em Goiás. O governo estadual e as prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia decretaram ponto facultativo na quinta-feira (14). No dia seguinte é celebrado o feriado da Sexta-feira Santa, portanto, as atividades só retornarão normalmente na próxima semana.

As unidades do Vapt Vupt, a Região da 44 e os bancos fecham, já os shoppings e os supermercados funcionam normalmente. As lojas do Atende Fácil, por exemplo, funcionam até às 12h da quinta-feira (14). Serviços de urgência e emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos durante todo o feriado.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo no dia 14 de abril. Com a medida, os órgãos municipais não funcionarão entre quinta-feira (14) e domingo (17). As atividades retornam na segunda-feira (18).

Prefeitura de Aparecida de Goiânia

Considerando o feriado de Sexta-Feira Santa, Aparecida de Goiânia decretou ponto facultativo na quinta-feira. Com isso, os órgão municipais encerrarão as atividades na quarta-feira (13) e retornarão na segunda-feira (18). Conforme o documento, as atividades consideradas essenciais, como serviços de segurança, emergência em saúde com atendimento 24h e limpeza urbana, funcionarão normalmente durante todo o feriado.

Confira o que abre e fecha na Região Metropolitana:

Shoppings

Aparecida Shopping

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

Araguaia Shopping

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 16h30;

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

Bougainville

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 12h às 20h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 21h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 21h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 12h às 20h.

Buriti Shopping

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10 às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 11h às 22h.

Flamboyant Shopping

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

Alimentação e Lazer - 12h às 22h

Demais lojas – abertura facultativa das 10h às 22h

- 16 de abril (sábado)

Alimentação e Lazer - 10h às 22h

Demais lojas –10h às 22h

- 17 de abril (domingo) – páscoa

Alimentação e Lazer - 12h às 22h

Demais lojas - 14h às 20h

Goiânia Shopping

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h30.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h30.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h30.

Passeio das Águas

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 12h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 12h às 20h.

Shopping Cerrado

- 15 de abril (sexta-feira) – paixão de cristo

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 11h às 22h.

- 16 de abril (sábado)

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

- 17 de abril (domingo) – páscoa

lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h

alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h.

Assistência Social

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil terão atendimento na quinta-feira (14), até às 12h, e fecham na sexta-feira (15) e sábado (16). O funcionamento será retomado na segunda-feira (18).

Bancos

Segundo a Associação dos Bancos (Asban), as agências estarão fechadas na quinta-feira (14) e sexta-feira (15).

Os clientes podem utilizar normalmente os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia estarão fechadas na sexta-feira (15). No sábado, o funcionamento será normal das 3h às 14h.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos com animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500 / 8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Hemocentro

Na sexta-feira (15) todas as unidades estarão fechadas. Já no sábado (16), o Hemocentro Coordenador Prof. Nion Albernaz, em Goiânia, funcionará das 8 às 12 horas, para atendimento de doadores e pacientes. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (18), em todas as unidades.

Durante o feriado haverá também coletas de sangue por meio da unidade móvel. Na quinta-feira (14), o ônibus estará na sede do Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci Goiás), na Rua C-136, no Jardim América. O agendamento para doações deve ser feito pelo telefone (62) 99285-1945

Já no sábado (16), a unidade móvel estará em Senador Canedo, na Praça Criativa Central. Os voluntários devem agendar a doação pelo número (62) 99288-1077. No domingo (17), a coleta externa será na Igreja Adventista do 7º Dia do Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, com agendamento pelo telefone (62) 98196-2175. O horário de funcionamento da unidade móvel é sempre das 8 às 16 horas.

Lazer

Os Parques Mutirama e Zoológico seguem cronograma normal de funcionamento. A visitação do Parque Zoológico é das 08h30 às 17h. A compra de ingressos, porém, pode ser realizada até às 16h.

Já o Mutirama, funciona das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Procon

Segundo o Procon Goiás, a fundação estará fechada na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), retomando os atendimentos na segunda (18).

Região da 44

O Grupo Mega Moda, composto pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, terá horário especial de funcionamento nesta Páscoa. Na sexta-feira (15) e no domingo (17), o complexo estará fechado. Já no sábado (16), funcionará normalmente das 7h às 18h.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas pelo site.

Supermercados

Segundo a Associação Goiana de Supermercados, na sexta-feira (15) os estabelecimentos funcionarão com horários de fim de semana, das 8h às 20h.

Transporte Coletivo

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), os ônibus funcionam normalmente na quinta-feira (14). Já na sexta-feira (15), funcionarão com a planilha operacional de domingo.

Vapt Vupt

Na quinta-feira (14), as agências estarão fechadas por conta do ponto facultativo decretado pelo governo estadual, já na sexta-feira (15), o fechamento é em razão do feriado de sexta-feira da Paixão. Nas agências que funcionam aos fins de semana, na capital e Aparecida de Goiânia, os atendimentos também estarão suspensos no sábado (16). As atividades serão retomadas integralmente na segunda-feira (18) em todas as unidades do Estado.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.