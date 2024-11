Veja o que abre e o que fecha no feriado de Finados em Goiás

A Prefeitura de Goiânia ampliou o horário de visitação de quatro cemitérios municipais para o feriado de Finados, neste sábado (2) das 7h às 18h. Nesta data várias pessoas aproveitam para homenagear entes queridos e pessoas que marcaram suas vidas, por isso, segundo a prefeitura, os espaços estão limpos e acessíveis para visitação do público aos jazigos.

Já as pessoas que aproveitarão o feriado para ir ao shopping encontrarão vários comércios abertos em horários especiais durante o dia. Veja quais serviços e estabelecimentos devem estar disponíveis neste feriado:

Cemitérios

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), em parceria com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), realiza diversos trabalhos nos quatro cemitérios municipais. A iniciativa visa preparar as unidades para receber a população no sábado (2), Dia de Finados, das 7h às 18h.

Os serviços de limpeza, conservação e manutenção das áreas externas, internas e adjacentes foram reforçados pela Comurg. O intuito é manter os espaços limpos e acessíveis para visitação do público aos jazigos. Já as construções e reformas inerentes às sepulturas dos cemitérios municipais são de responsabilidade do titular do jazigo, mediante requerimento e pagamento de taxas.

As atividades ocorrem simultaneamente no Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários; Cemitério Parque, Urias Magalhães; Cemitério Vale da Paz, na GO-020, saída para Bela Vista; Cemitério Jardim da Saudade, no Setor Maísa, saída para Trindade.

Equipes de servidores uniformizados estarão distribuídas nas quatro unidades, a fim de promover a recepção e a orientação do público visitante em relação à localização dos jazigos e demais assuntos relacionados, como os horários das programações religiosas que serão realizadas no dia. Os visitantes podem contar ainda com a instalação de banheiros químicos e apoio da Guarda Civil Metropolitana durante todo o período.

Desde o início da semana, as unidades já estão recebendo visitas antecipadas ao feriado de Finados, para evitar aglomerações típicas dessa data.

Arquidiocese de Goiânia - Missas

Cemitério Parque – Missa: 8h, 10h, 12h, 14h, 15h30 e 17h

Cemitério Santana – Missa: 8h, 10h, 15h e 17h

Cemitério Vale da Paz – Missa: 8h, 10h, 14h e 16h

Cemitério Jardim da Saudade – Missa: 8h, 10h e 14h

Centro de Atendimento, Educação e Mediação da Família (CAEMFA) e Centro Espírita Caridade e Caminho estará em todas as unidades realizando cultos ecumênicos.

Cemitério Parque – 9h, 11h, 13h, 17h

Cemitério Santana – 9h, 11h, 16h

Cemitério Vale da Paz – 9h, 11h, 15h, 17h

Cemitério Jardim da Saudade – 9h, 11h, 15h, 18h

Bancos

A Associação de Bancos (Asban) informou que as agências bancárias não funcionarão. Já as redes digitais, bem como os caixas eletrônicos funcionarão normalmente.

Agências Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), as lotéricas são empresas distintas e cada agência define seus horários e dias de atendimento. Desta forma, é necessário consultar individualmente os dias e horários de atendimento.

Associação Goiana de Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) funcionará normal no feriado. Algumas lojas seguirão os horários de domingo e abrem às 8h fecham às 13h ou as 21h.

Correios

Segundo os Correios, não haverá atendimento nas agências no dia 2 de novembro. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (4).

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site dos Correios.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível com a Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco.

Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e Chat.

Esses canais funcionam normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadoresserá retomado na segunda-feira (4).

Para informações detalhadas sobre canais de atendimento e serviços dos Correios, visite a página da Central de Atendimento ao Cliente.

Governo do Estado

O Governo de Goiás transferiu o feriado do Dia do Servidor Público do dia 28 de outubro para 1º de novembro, com isso, as repartições públicas terão alteração no funcionamento.

Saúde

Na rede de saúde, diversas unidades seguem em funcionamento normal no feriado. O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), o Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad) e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) estarão abertos com todos os serviços, inclusive a parte administrativa e ambulatorial.

Os hospitais estaduais estaduais (ou conveniados) de Águas Lindas de Goiás, Santa Helena de Goiás, parecida de Goiânia, Itumbiara e Jaraguá também funcionarão normalmente, inclusive ambulatório. No Hospital da Mulher (Hemu), apenas o Banco de Leite (BLH) estará fechado e voltará a funcionar na segunda-feira (4).

Nas demais unidades, os serviços de pronto-socorro e urgência e emergência seguem sem alterações. Ainda, as policlínicas realizam todos os atendimentos normais.

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento aos usuários dos serviços de saneamento básico, energia elétrica, transporte intermunicipal de passageiros, terminais rodoviários e outros bens desestatizados pelos seus canais eletrônicos (e-mail: ouvidoria@agr.go.gov.br e site da AGR).

Cultura

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, funcionará normalmente, das 9h às 17h, durante os feriados. A entrada é gratuita todos os dias da semana. A partir desta quinta-feira (31), o público poderá conferir a nova exposição "Merindilogun", do artista Rafael Vaz.

O Centro Cultural Octo Marques também terá funcionamento normal de sexta-feira a domingo. A casa está com três exposições em cartaz: “Ausências”, de Thays Tyr; “Espalhe vida e que entre o equilíbrio”, de Carlos Camilo; e a coletiva “Abrir Horizontes 2”.

O Teatro Goiânia recebe, entre 30 de outubro e 2 de novembro, atividades da Catavento Companhia Circense, como espetáculos, números teatrais e circenses, que integram a programação do 1º Festival de Circo Fora do Eixo.

O Centro Cultural Martim Cererê recebe o Show "Nossas Músicas para Vocês", da banda goiana Agentes da Imaginação, no dia 1° de novembro, às 20h. Os detalhes da programação cultural estão disponíveis no site da Cultura.

Vapt Vupt

Nesta sexta-feira e sábado, as unidades Vapt Vupt instaladas em todo o estado estarão fechadas. Na segunda-feira, o funcionamento volta ao normal.

Procon

Não haverá expediente na sede do Procon Goiás nesta sexta-feira. Os atendimentos presencial e do Disque-Denúncia, feito pelo número 151, retornam na segunda-feira. Durante o feriado, os consumidores poderão registrar suas reclamações por meio da plataforma da plataforma eletrônica Procon Web.

Museus e bibliotecas

O Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Gibiteca Jorge Braga e a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, localizadas no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, estarão fechados na sexta-feira, sábado e domingo, e reabrem normalmente na segunda-feira.

Prefeitura de Goiânia

Alguns serviços públicos terão seus horários de funcionamento alterados. Neste período, serviços essenciais à população como atendimento em urgência e emergência na saúde, vacinação e limpeza urbana serão mantidos.

Serão disponibilizadas vacinas em três locais: Ciams Urias Magalhães, UPA Domingos Viggiano e Centro Municipal de Saúde (CMV). Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito das campanhas de vacinação podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura de Goiânia.

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 16 unidades de saúde que funcionam 24h por dia, conforme classificação de risco, ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil estarão fechadas na sexta-feira (1°) e no sábado (2). O atendimento normal será retomado na segunda-feira (4), das 7h às 19h.

Atendimento às mulheres vítimas de violência

O feriado não vai alterar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24h por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia realizando busca ativa 24h por dia. A população também pode entrar em contato pelo aplicativo Gyn 24h. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24h durante todo o feriado e pode ser acionada pelo telefone (62) 3524-2643.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98555-8555.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar e varrição mecânica, que são realizadas pelo Consórcio Limpa Gyn, também serão mantidas normalmente. O cronograma pode ser conferido no link da Coleta de lixo.

Lazer

Os parques Zoológico e Mutirama vão funcionar normalmente durante o feriadão. O Parque Mutirama funciona de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. O Zoológico, por sua vez, recebe público de quarta-feira a domingo, das 08h30 às 17h, com compra de ingressos na bilheteria até às 16h.

Comércio

Região da 44

Os shoppings e galerias da Região da 44 deverão estar fechados no próximo sábado (2). Conforme orientação da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44). As lojas do polo confeccionista de Goiânia voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, a partir das 8h.



Shoppings

Araguaia Shopping

Lojas e Quiosques: das 9h às 15h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Estação Goiânia

Lojas e Quiosques: das 9h às 17h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Aparecida Shopping

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Buriti Shopping

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h (abertura facultativa: das 14h às 20h)

Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

Shopping Bougainville

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e Lazer: das 12h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Restaurantes: das 11h30 às 23h

Shopping Cerrado

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Plaza D’oro Shopping

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h (abertura facultativa às 9h)

Alimentação e Lazer: das 11h às 20h

Supermercado Store: das 7h às 22h

Passeio das Águas

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h30

Alimentação e Lazer: das 12h às 21h

Restaurantes: das 12h às 21h

Flamboyant Shopping

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e Lazer: das 12h às 22h

Restaurantes: horários ampliados

Mega Moda

Lojas e Quiosques: estará fechado

Alimentação e Lazer: estará fechado

Ceasa

As Centrais de Abastecimento (Ceasa) funcionarão normalmente, das 3h às 14h. Já a parte administrativa para na sexta-feira (1º), devido ao remanejamento do feriado do dia do servidor público e volta na segunda-feira (4).

Detran

Não haverá atendimento no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás e nas Ciretrans nesta sexta (1º) em virtude do Decreto 10.566/2024 que transferiu para a data o feriado consagrado ao Dia do Servidor Público, que seria dia 28 de outubro.

Mesmo com o fechamento do Detran-GO e Ciretrans, os usuários podem continuar acessando vários serviços do da autarquia pelo site do Detran-GO e aplicativo Detran GO ON. O aplicativo traz opções para que os cidadãos possam atualizar o endereço, solicitar a CNH definitiva, consultar a pontuação, consultar veículos e outros.

A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play com versões para Android e IOS.

Saneago

Durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site da Saneago.

Equatorial

As agências e postos de atendimento presenciais da Equatorial Goiás estarão fechados na capital. O atendimento nas agências é de segunda a sexta-feira. Os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis. Confira a seguir:

Assistente virtual Clara, disponível para todos os clientes, basta enviar um ‘Oi’ para o número (62) 3243-2020, e ter a disposição o atendimento para serviços como: consulta de débitos, emissão de segunda via de conta, código para pagamento e informar sobre falta de energia.



A Agência Virtual está disponível pelo site da Equatorial. Os clientes podem escolher a opção “Goiás” e acessar a agência virtual para solicitar segunda via de conta, consulta de débitos, histórico de consumo e faturas, informar falta de energia, religação, além de outros serviços. Para acessar, basta digitar a unidade consumidora, data de nascimento e o CPF do titular.

O aplicativo da Equatorial Goiás está disponível para download no Android e iOS. Basta acessar e cadastrar a unidade consumidora e CPF do titular para ter acesso aos serviços disponíveis neste canal.

Os clientes também podem registrar falta de energia enviando um SMS gratuitamente para o número 27949 escrevendo faltadeenergia, tudo junto, dar um espaço e digitar o número da instalação, que consta na conta de energia. Em seguida é enviado o número de protocolo e a previsão de atendimento.

Além disso, a Central de Atendimento, 0800 062 0196, com ligação gratuita, está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana.

CMTC

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informou horária para o feriado. No dia 2, as linhas da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo operarão de forma mista:

Planilha Horária de Sábado para as Linhas do BRT Norte/Sul e Oeste/Leste, as linhas 110, 111, 112, 113, 116 e 117, a linha 200 - PC Trindade / Alphaville / Portal Do Sol, a linha 313 – T. Bíblia / Monte Verde / Aldeia Do Vale e a linha 739 - T. Bíblia / Universitário



E nas demais linhas Planilha Horária de Domingo, e com frota extra que ficarão disponibilizados nos terminais para serem utilizados caso necessário.

A CMTC ainda informou que as cinco linhas especiais para atender os Cemitérios, são elas:

Linha 100 – Cemitério Parque/Jd. das Palmeiras/Centro: irá operar das 07:00 às 18:00;

Linha 101 – T. Bíblia/GO-020/Cemitério Memorial: irá operar das 07:00 às 18:00;

Linha 102 – T. Pe. Pelágio/Av. Perimetral/Cemitério Parque: irá operar das 07:30 às 17:30;

Linha 103 – T. Araguaia/Cemitério Jd. da Esperança: irá operar das 07:30 às 17:30;

Linha 105 – T. Pça A/Cemitério Parque: irá operar das 07:30 às 18:00.

A CMTC recomenda aos passageiros da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo - RMTC, que utilizem o aplicativo SiIMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus.