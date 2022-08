Veja onde saborear comida nordestina em Goiânia

O feijão verde com nata faz qualquer um sentir o gosto tradicional do Ceará. A queridinha maria-isabel convida para desbravar os temperos do Piauí. Já o famoso acarajé baiano deixa todo mundo com água - e fogo! - na boca. Sem sair de Goiânia, é possível fazer uma tour pelo Nordeste brasileiro por meio de sua gastronomia característica, em restaurantes e bares que fazem uma ode à região berço da culinária brasileira.

É na cozinha da própria casa, na Vila Abajá, que a baiana de Ilhéus Nádia Silva de Oliveira, 34, separa todos os ingredientes para colocar nas muitas panelas espalhadas pelo local. Do Acarajé Céu da Bahia saem de tudo, desde o acarajé quentinho, passando pela buchada baiana e o sarapatel, até chegar em um de seus carros-chefes, a moqueca de peixe com dendê.

“Existe Bahia em Goiânia”, brinca Nádia, que mora na capital goiana há 19 anos, desde quando veio passar as férias e nunca mais voltou. Quase duas décadas depois, a cozinheira mata a saudade da terra natal por meio do paladar, quando criou o Acarajé Céu da Bahia. “Por enquanto, estamos atendendo apenas por meio de delivery, com um cardápio variado e cheio de amor. Queremos que todos os goianos e outros moradores da cidade, como os próprios baianos que estão aqui, sintam-se na Bahia”, diz.

O dendê e o feijão, uma das iguarias baianas, Nádia faz questão de encomendar direto da portentosa Feira de São Joaquim, uma das mais famosas de Salvador (BA). O cardápio ainda foi incrementado e adaptado para os novos tempos: a cozinheira tratou de colocar, por exemplo, acarajé vegetariano para o time dos sem carne, e miniporções de abarás e acarajés, com pimenta à parte.

“Recebemos pedidos desde goianos que viajam para o litoral e sentem aquela vontade de comer comida baiana até os próprios baianos e nordestinos de outros Estados”, revela Nádia. O sentimento de saudade é algo que a cozinheira sente todos os dias quando vai preparar as iguarias baianas. “Parte da minha família, como meu pai, o meu xodozão, está em Ilhéus e sempre que posso levo meu marido e filhos para lá. Já começamos a nos organizar para a viagem de fim de ano”, adianta.

A saudade apertada no peito também fez com que os irmãos Francisco Mendes, o famoso Chico Piry, e Luis Mendes, se juntassem em 1978 para criar o Piry Bar e Restaurante, em homenagem ao município de Piripiri, no Piauí. Em ambiente localizado no Jardim América que remete ao aconchego e singularidade nordestina, o bar abre todos os dias e oferece uma variedade de pratos para quem deseja conhecer a gastronomia piauiense e de outros Estados do Nordeste.

“O restaurante representa os muitos nordestinos que vieram do Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão e tantos outros Estados, e que construíram sua vida na capital goiana em meados da década de 1970, 1980”, explica o chef da casa, Danillo Ramos, filho de Chico Piry e sócio do restaurante. Entre a gama de pratos servidos no local, os mais pedidos são os famosos caldos, o dadinho de tapioca para acompanhar a cerveja gelada, o baião de dois, a carne de sol e o feijão verde com nata.

Um dos bares em funcionamento mais antigos da capital goiana e pioneiro no seguimento da tradição da comida nordestina, o Piry acompanhou as transformações culturais de Goiânia e a vinda de nordestinos de todos os Estados para o Brasil Central. “Eu nasci vendo meu pai trabalhando no Piry. Foi aqui que meu pai traduziu a sua própria história para a empresa, onde conseguiu formar sua família, conquistar muitos sonhos, colaborar com muitas pessoas. Então, o Piry, pra mim, representa a minha vida”, argumenta Danillo.

Quintal

O sangue pernambucano que corre nas veias da chef Rafaela Araújo foi o combustível adicional para que montasse há três anos o Quintal de Mainha, localizado no Setor Goiânia 2. Depois de terminar o curso de gastronomia junto com o esposo, também filho de olindenses, o casal decidiu abrir o próprio quintal de casa para abrigar um espaço de afeto com as raízes nordestinas.

“Crescemos com as referências dos nossos pais sobre o paladar, o cheiro, as cores de Olinda, terra de toda nossa família. Quero passar uma experiência real da comida caseira, bem temperada, em homenagem aos que vieram antes de nós”, explica Rafaela. Por lá, um dos pratos que tem feito a fama do local é a carne de sol com nata, o bobó de camarão e o sarapatel. “A ideia é apresentar elementos que façam uma viagem gastronômica ao Nordeste, região tão rica e que precisa ser reconhecida e valorizada em todo o Brasil”, defende.



Baião de todos!

Trace seu roteiro e desbrave as iguarias gastronomicas do Nordeste



Quintal de Mainha

Endereço: Rua Ágata, qd. 32, Setor Goiânia 2

Aberto quinta e sexta-feira das 18h às 23h, e aos finais de semana das 11h às 15h

Informações: 30890579 ou @quintalde.mainha



Piry Bar e Restaurante

Endereço: Av. C-1, 510 - Jardim América

Aberto todos os dias da semana, das 11h às 0h

Informações: 32515697 ou @pirybarrestaurante



Acarajé Céu da Bahia

Somente delivery

Aberto de terça a sexta-feira, das 17h às 22h, aos sábados das 11h30 às 22h e aos domingos das 11h30 às 19h

Informações e pedidos: 981372876 ou @acarajeceudabahia



Restaurante Nordestino

Alameda Bougainvile, 69, Parque das Laranjeiras

Aberto de quarta a sexta-feira das 18h às 0h, sábado das 11h às 00h e aos domingos das 11h às 17h

Informações: 32912328 ou @restaurantenordestinogyn



Casa do Mané

Rua C-35, Jardim América

Aberto de terça a sexta-feira das 17h às 23h, e aos finais de semana das 11h às 17h

Informações: 36397078 ou @casadomane



Carne de Sol Caicó

Endereço: Rua 140, 137, Setor Marista

Aberto todos os dias da semana, entre 11h e 15h (os finais de semana, até 15h30)

Informações: 32413448 ou @restaurantecaico



Paçocas Bar e Restaurante

Endereço: Av. Laguna, n 899, Parque Amazônia

Aberto de segunda a quinta-feira das 11h às 00h e de sext-feira a domingo das 17h às 0h

Informações: 32800381 ou @pacocasrestaurante



Carne de Sol 1008

Endereço: Unidade 1 (R. 1008, 145-73, Setor Pedro Ludovico) e Unidade 2 (Alameda Leopoldo de Bulhões, Q 22, Setor Pedro Ludovico)

Aberto todos os dias das 11h às 1h

Informações: 32416778 ou @carnedesol1008