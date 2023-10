Veja onde se vacinar no Dia D da Vacinação em Goiânia e Aparecida

Começa neste sábado (7) a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças acima de seis meses e adolescentes menores de 15 anos de idade. Serão 65 unidades em atendimento em Goiânia e 17 em Aparecida de Goiânia das 8h às 17h.

O objetivo é ampliar as coberturas vacinais e impedir a disseminação de doenças já eliminadas no país. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação. As crianças devem comparecer acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Segundo a prefeitura, no ato da vacinação será entregue um certificado de vacinação que, conforme a Lei nº 22.243 de 28 de agosto de 2023, passou a ser obrigatório no ato da matrícula dos alunos até 18 anos de idade do nível básico até o nível médio, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares.

No calendário, são 17 vacinas no total:

BCG (nas unidades referências)

Hepatite B

Pentavalente (DTP/Hib/Hep B)

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C (conjugada)

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

DTP (Tríplice Bacteriana)

Hepatite A

Difteria e tétano adulto (DT)

Meningocócica ACWY

HPV

dTpa

Influenza

Covid-19 (Monovalente, Bivalente, pediátrica e baby)

Confira os locais de vacinação em Goiânia:

Distrito Campinas/Centro

CS Cidade Jardim Michele Muniz do Carmo: Praça Abel Coimbra , s/n, Setor Cidade Jardim

CS Criméia Leste: Entre as ruas Senador Antônio Martins Borges e Virgílio Xavier de Barros, Quadra 28 Lote 9, s/n, Criméia Leste

CS Fama: Rua 10, 76, Setor Marechal Rondon

CS Marinho Lemos: Avenida Armando de Godoy, s/n, Setor Negrão de Lima

CS Norte Ferroviário: Rua 05-A, Quadra A-01 Lote 14, Setor Norte Ferroviário

CS Vila Canaã: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N – Vila Canaã

CS Vila Moraes: Rua 9-A, Quadra 12 Lote 11, Vila Moraes

USF Criméia Oeste: Avenida Goiás Norte esquina com a Avenida Domingos Lemos do Prado, s/n, Setor Criméia Oeste

USF Leste Universitário: Rua 218, Quadra A-2 Lote 10, Setor Leste Universitário

USF Vila Santa Helena: Rua 21, Quadra 1 Lotes 22 e 23, Vila Santa Helena

Distrito Norte

CIAMS Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

CS Perim: Avenida Perim, 404, Setor Perim

USF Guanabara I: Rua Porto Alegre, Quadra 13-A Lote 1, Jardim Guanabara I

CS Jardim Balneário Meia Ponte: Entre as ruas dos Paranaenses e dos Gaúchos, Quadra F-7, 733, Jardim Balneário Meia Ponte

USF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada, Quadra 86 Lote 8, Jardim Guanabara I

USF Itatiaia: Rua R-12, s/n, Conjunto Itatiaia

USF Morada Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus, Quadra 56 Lote 12, Residencial Vale dos Sonhos

CSF Antonio Carlos Pires: Rua ACP-4, s/n, Residencial Antônio Carlos Pires

USF Vila Rica: Avenida Principal, s/n, GO-080, Km 20, Distrito de Vila Rica

Distrito Sul

UPA Dr. Domingo Viggiano (Jardim America): Praça C-201, s/n, Jardim América

Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV): Avenida Edmundo P. de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

CS Hortência Mendonça (Vila Redenção): Alameda Emílio Póvoa, 151, Vila Redenção

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais – Avenida Senador José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

Distrito Leste

CS Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza: Rua 1, Quadra E Lote 8, Setor Água Branca

CS Parque das Amendoeiras: Avenida Francisco Ludovico de Almeida, Quadra 24, s/n, Parque das Amendoeiras

USF Riviera: Avenida Liberdade com Rua 18, APM-8, Conjunto Riviera

USF Jardim Dom Fernando: Rua 218 com a Rua 217, Quadra 30, Jardim Dom Fernando II

USF Parque Atheneu: Avenida Parque Atheneu, Lotes 16 e 18, Unidade 201, Parque Atheneu

USF Recanto das Minas Gerais (Militão R. de Araújo): Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

USF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro, Quadra 14 Lote 9, Bairro Santo Hilário

USF Ville de France: Rua Pires Figueiredo, Quadra 4 Lote 3, APM-6, Residencial Ville de France

UPA Chácara do Governador: Rua DF-2 com a Rua DF-18, Lote 14, Chácara do Governador

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667, Jardim Novo Mundo

Distrito Oeste

CAIS Bairro Goiá: Avenida Santa Maria, s/n, Chácara Santa Rita – Bairro Goiás

USF Buena Vista: Rua João Amoreles, Quadra APM-II, Residencial Buena Vista I

USF Eldorado Oeste: Rua Elo-22, Quadra 22 Lote 35, Parque Eldorado Oeste

USF Jardins do Cerrado IV: Rua Pingo de Ouro, s/n, Jardins do Cerrado IV

USF Jardins do Cerrado VI: Rua JC-204, APM-3, Jardins do Cerrado VI

USF São Francisco: Avenida das Palmeiras, Quadra 89 Lote 10, Bairro São Francisco

USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver, s/n, Conjunto Vera Cruz I

USF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo de Bulhões, s/n, Conjunto Vera Cruz II

USF Vila Regina: Rua São Miguel, 189, Vila Regina

Distrito Noroeste

CS Cândida de Morais: Avenida Perimetral Norte esquina com a Rua MB-8, Quadra 9-B Lote 1, s/n, Setor Cândida de Morais

USF Boa Vista: Avenida dos Ipês, Quadra 2 LoteÁrea, Bairro Boa Vista

USF Brisas da Mata: Rua BM-10, Quadra 21 Lote 62, Residencial Brisas da Mata

USF Estrela Dalva: Rua 16 de Maio, Quadra 4-B Lote 32, Setor Estrela Dalva

USF Jardim Curitiba I: Rua JC-22, Área Verde, Jardim Curitiba I

CSF Jardim Primavera: Rua CP-38, Quadra 47 Lote 1 a 3, Jardim Primavera

USF Novo Planalto: Rua VM-3 E, Quadra 95, s/n, Setor Novo Planalto

USF Alto Do Vale (Recanto Do Bosque): Rua VF-9 com a Rua Samir, Quadra Área, s/n, Setor Alto do Vale

USF São Carlos: Rua SC-27 com a SC-46, Quadra 84-A, AMP-11, São Carlos

USF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Quadra D, Vila Mutirão

Distrito Sudoeste

CS Novo Horizonte: Avenida Engenheiro José Martins, Quadra 55, s/n, Setor Novo Horizonte

CS Parque Anhanguera: Travessa Machado de Assis, Quara 2-A Lote 1 a 8, Parque Anhanguera

CS Vila Boa: Rua Almirante Barroso esquina com a Rua Castro Alves, s/n, Vila Boa

CS José Egito Martins (Setor União): Rua U-47, s/n, Vila União

USF Andréia Cristina: Avenida Blumenau, Quadra 28 Lote 176, Setor Andréia Cristina

USF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17, Quadra 39 Lote 4, Condomínios das Esmeraldas I

USF Eli Forte: Rua EF-30, 64, Residencial Eli Forte Extensão

USF Jardim Caravelas: Rua JCA-12, s/n, Jardim Caravelas

USF Madre Germana: Avenida José Barbosa dos Reis esquina com a Rua Jarina, Quadra 53 Lote 1, Madre Germana II

USF Parque Santa Rita: Avenida Americano do Brasil, s/n, Quadra 2 Lote 6, Parque Santa Rita

USF Residencial Real Conquista: Entre as ruas RC-51, RC-17 e RC-18, Residencial Real Conquista

USF Waldomiro Cruz (Residencial Itaipu): Rua RI-37 esquina com a RI-8 e RI-9, s/n, Residencial Itaipu

CS Vila Mauá: Avenida das Bandeiras, Quadra 35 Lotes 11 e 12, Vila Mauá



Confira os locais de vacinação em Aparecida de Goiânia:

Central de Imunização

Aparecida Shopping* (das 10 às 17h)

Maternidade Marlene Teixeira

UBS Jardim Olímpico

UBS Papillon Park

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Retiro do Bosque

UBS Andrade Reis

UBS Madre Germana

UBS Bandeirantes

UBS Bela Vista

UBS Jardim Florença

UBS Delfiore

UBS Colina Azul

Associação Projeto Levando Amor- Rua dos Mares, Qd. 2, Lt. 2, Setor Terra do Sol

Assentamento Marília Mendonça (Rua Simone Simaria, Quadra D, Lote 16, Jardim Tropical Verde)* – até as 13h