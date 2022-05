Veja onde vacinar adolescentes com a dose de reforço contra Covid em Goiânia e Aparecida

Goiânia e Aparecida seguem aplicando a dose de reforço contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, nesta segunda-feira (30). Na capital, o imunizante é oferecido em 71 locais e em 36 em Aparecida.

Para receber o reforço é necessário ter tomado a 2ª dose há no mínimo quatro meses, comparecer a um local de vacinação com documento de identidade (RG), cartão SUS ou CPF.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável ou apresentar uma autorização assinada pelos pais. A imunização para este grupo etário acontece após o Ministério da Saúde publicar nota técnica.

De acordo com a pasta, é preciso uma atenção maior à dose de reforço, porque há uma “tendência de redução da efetividade das vacinas" com o passar do tempo e um aumento da circulação de novas variantes do vírus.

Confira abaixo os locais para a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos.

- Goiânia (das 8h às 17h):

Centro Municipal de Vacinação

UPA Novo Mundo

USF Militão R. de Araújo - Recanto das Minas Gerais

USF - Residencial Goiânia Viva

USF São Francisco

USF Jd Cerrado IV

USF- Setor Leste Universitário

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário)

CIAMS Novo Horizonte

USF Santa Rita

USF Guanabara I

USF São Judas Tadeu

USF – Alto do Vale

USF Vila Mutirão

USF- Boa Vista

Centro de Saúde Parque Amazônia

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza" Vila Água Branca

USF Vera Cruz II

USF - Condomínio das Esmeraldas

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

USF Finsocial

Cais Setor Cândida de Morais

Centro Saúde Vila Redenção

USF Aruanã III

USF - Parque Atheneu

USF - Santo Hilário

USF Ville D France

USF Dom Fernando

Cais Bairro Goiá

USF - Vila Regina

USF - Parque Eldorado Oeste

USF JD Cerrado VI

Centro de Saúde Parque Industrial João Braz

Cais Deputado João Natal

Centro de Saúde Setor Criméia Leste

Centro de Saúde Esplanada do Anicuns

Centro de Saúde Norte Ferroviário

Centro de Saúde Vila Canaã

Centro de Saúde Vila Moraes

Centro de Saúde da Fama

USF Vila Santa Helena

USF- Criméia Oeste

Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (Craspi)

Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Centro de Saúde "José do Egídio Martins" - Vila União

Centro de Saúde Pq. Anhanguera

Centro de Saúde Vila Mauá

USF - Andréia Cristina

USF – Madre Germana

USF Garavelo B

USF Real Conquista

USF Residencial Itaipu

USF Eli Forte

USF Caravelas

Centro de Saúde Vila Clemente

USF- Cachoeira Dourada

USF- Vale dos Sonhos

CIAMS Urias Magalhães

USF - Jardim Primavera

USF - Estrela D´alva

USF São Carlos

USF Novo Planalto

USF Jardim Curitiba I

USF Brisas da Mata

- Van Itinerante (das 8h às 16h):

Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS): GO-403, Km 08 - Colônia Santa Marta

- Aparecida de Goiânia (das 8h às 16h):

UBS Andrade Reis: Avenida dos Girassóis, Quadra 11 - St. Andrade Reis

UBS Colina Azul: R. das Garças - Colina Azul

UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, Bairro Cardoso II

UBS Delfiore: Vila Delfiori, Aparecida de Goiânia

UBS Alto Paraíso: R. São Félix, s/n - Quadra 46 - Jardim Alto Paraiso

UBS Bandeirantes: Av. Segunda Avenida, 177-251 - St. Aeroporto Sul

UBS Bairro Ilda: R. José Bernardes de Souza, quadra 33 - lt 7 - Bairro Ilda

UBS Independência: R. 56, Bairro Independência Mansões

UBS Buriti Sereno: R. Paulo Setúbal, 482 - Jardim Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos: R. Bastilha, 24 - Qd 48 S/n - St. Res. Campos Eliseos

UBS Cândido de Queiroz: Residencia Cândido de Queiroz - R. 20, Q.28, APM 7 - Res. Candido de Queiroz

UBS Caraíbas: Av. Dr. Valdomiro Cruz, 1171 - Res. Caraibas

UBS Chácara São Pedro: Condomínio São Pedro

UBS Cruzeiro do Sul: R. do Canavial, 1 - Conj. Cruzeiro do Sul

UBS Independência Mansões: R. 56, 352-488 - Bairro Independência Mansões

UBS Jardim Bela Vista: R. das Paineiras, Q. 15 - L. 11 - Jardim Bela Vista

UBS Jardim Boa Esperança: R. C-049, 78-168 - Jardim Boa Esperanca

UBS Jardim dos Buritis: Av. das Palmeiras, Quadra 38 - Lote 2 - Jardim dos Buritis

UBS Jardim dos Ipês: R. Ji 33 Q 202, 0 - Jardim Ipe

UBS Jardim Florença: R. Verona, 182-204 - Jardim Florenca

UBS Jardim Olímpico: Av. Monte Carlo, 149-219 - Jardim Olimpico

UBS Jardim Paraíso: R. Paraíso, 2 - Jardim Paraiso

UBS Jardim Tiradentes: R. 10, 319-379 - Jardim Tiradentes

UBS Madre Germana: St. Me. Germana

UBS Papillon Park: R. J, 16 - Quadra 494, Lote 10 - Papillon Park

UBS Parque Trindade: R. Wilton Pinheiro - Parque Trindade

UBS Pontal Sul II: Av. Anchieta, 461-541 - St. Pontal Sul

UBS Residencial Anhambi: Rua A2 QD. 05 APM 03 SETOR - Res. Anhembi

UBS Residencial Garavelo Park: R. 36-E, 2 - St. Garavelo

UBS Retiro do Bosque: R. dos Jacarandás, 75 - Retiro do Bosque

UBS Jardim Riviera: Av. Dr. Pedro L. Teixeira, Quadra 31 - Lote 19 - Jardim Riviera

UBS Rosa dos Ventos: R. Dimitri Novgorodcev - Rosa dos Ventos

UBS Santa Luzia: Avenida W 5 Qd. 13, Lt. 16 - Jardim Olimpico

UBS Santo André: R. do Rosário, 153 - St. Santo Andre

UBS Veiga Jardim: Av. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, 593 - Parque Veiga Jardim

UBS Expansul: Av. Cel. Augusto de Bastos - Expansul