Veja os benefícios da natação para o seu filho

Você já ouviu a expressão autossalvamento? Pois saiba que é uma das principais lições das aulas de natação. Elas são muitas e devem ser conhecidas para que a escolha dessa atividade para os filhos possa ser feita ainda bem cedo pelas famílias.

Ao cair numa piscina com orientação profissional adequada, as crianças estão aprendendo desde cedo sobre técnica, prudência e segurança. “A segurança aquática é fundamental para prevenir acidentes trágicos. O afogamento é uma das principais causas de morte em todo o mundo, mas podemos tomar medidas para evitar uma tragédia”, explica a professora Larissa de Aquino, que trabalha com crianças.

Larissa destaca que, sempre sob supervisão de adultos, e evitando-se riscos desnecessários, a natação é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Aprender as técnicas de autossalvamento é ganho para toda a vida. A professora dá seis razões para aprender a nadar:

1 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO

A natação é uma atividade física que estimula a circulação sanguínea e melhora a função do sistema imunológico, o que pode ajudar a prevenir resfriados e outras doenças típicas do inverno. Por ser praticada em um ambiente úmido, a natação ajuda a reduzir e prevenir sintomas do trato respiratório e ainda fortalece os músculos torácicos, aumentando a elasticidade e o volume dos pulmões, e com a ajuda da prática de exercícios de respiração o aluno amplia a capacidade de absorver oxigênio.

2 - CONTROLE DE PESO

A natação é uma atividade física que queima calorias de forma eficiente. Nadar regularmente no inverno pode ajudar a manter ou reduzir o peso, especialmente quando combinado com uma alimentação equilibrada.

3 - FORTALECIMENTO MUSCULAR

Nadar envolve o uso de vários grupos musculares do corpo, o que ajuda a fortalecer e tonificar os músculos. É uma atividade de baixo impacto nas articulações, o que a torna uma opção segura para pessoas com lesões ou problemas articulares.

4 - MELHORA DA SAÚDE CARDIOVASCULAR

A natação é uma forma de exercício aeróbico que fortalece o coração e os pulmões. Ela pode melhorar a capacidade cardiovascular, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas.

5 - MELHORA DO HUMOR E REDUÇÃO DO ESTRESSE

A prática da natação libera endorfinas, que são hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Além disso, a água tem um efeito calmante, o que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.

6 - SEGURANÇA E AUTOSSALVAMENTO

A prática da natação inclui um conjunto de técnicas básicas utilizadas com o próprio corpo, e podendo estar associada a outros materiais de suporte flutuantes, que ajudarão em uma situação de emergência. Importante: saber nadar não dispensa o acompanhamento de adultos no universo água.