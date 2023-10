Veja quatro dicas para impulsionar seu negócio sem entrar no vermelho

Do comércio local às startups, os empreendedores brasileiros são impulsionadores de emprego, inovação e crescimento, desempenhando um papel crucial na economia. Mas o caminho para o sucesso do próprio negócio é, naturalmente, repleto de desafios diários. Por isso, o Dia Nacional do Empreendedor, comemorado no dia 5 de outubro, celebra a dedicação constante, perseverança e resiliência, apesar das adversidades.

“Muitas vezes, os problemas desmotivam o empreendedor e refletem na saúde da própria empresa. As razões podem ser diversas, desde a falta de planejamento do negócio, falhas na administração financeira, excesso de otimismo perante a realidade do mercado ou a simples indisponibilidade de caixa para um investimento de oportunidade”, explica Thaíne Clemente, executiva de Estratégias e Operações da Simplic. Para ajudar os empreendedores a prosperar, a especialista elenca dicas de como impulsionar seus negócios sem entrar no vermelho. Confira:



PLANEJAMENTO

O sucesso de qualquer empreendimento começa com um planejamento sólido. O ideal é definir metas claras de longo prazo, identificar os desafios e oportunidades e, assim, elaborar um plano de ação realista. Para se manter ágil e adaptável em um ambiente empresarial em constante mudança, é importante sempre reavaliar e ajustar o plano conforme necessário.



ORÇAMENTO REALISTA

Manter um controle claro e transparente das finanças do negócio é essencial para seu bom funcionamento. Para ter isso sempre às claras, faça um orçamento detalhado que inclua todas as despesas operacionais, desde custos fixos, como aluguel, contas de água, luz, internet e os salários, até despesas variáveis, como suprimentos diversos ou a compra de um item para o bem-estar de todos. O ideal é usar uma planilha de gastos ou aplicativo de controle de finanças.



INVESTIMENTO INTELIGENTE

Recursos financeiros não são infinitos, por isso é importante avaliar com cuidado as áreas que precisam de investimentos e quais podem esperar. Tenha em mente que investir não significa gastar dinheiro indiscriminadamente, nem guardar tudo sem propósito; a ideia é direcioná-lo de forma estratégica para alcançar os objetivos do seu negócio. Considere comprar novas ferramentas, abrir uma nova loja, ampliar a sede e monetizar campanhas de marketing nas redes sociais para atrair novos clientes.



CONHEÇA SEUS CLIENTES E CONTE COM ELES

Entender as necessidades e desejos de seus clientes direciona o negócio para o sucesso. Afinal, investir tempo em pesquisas de mercado para conhecer seu público-alvo e coletar feedback regularmente permitem ajustar os produtos ou serviços de acordo com as demandas reais. Além disso, criar uma experiência boa e relevante com sua marca é essencial, pois clientes satisfeitos tendem a se tornar divulgadores em potencial e defensores de sua marca, atraindo novos negócios.



Fonte: Thaíne Clemente