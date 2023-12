Veja quem era a psicóloga que morreu após cair de moto por aplicativo e ser atropelada na BR-153

Dedicada ao trabalho, companheira leal e generosa, é assim que familiares e amigos descrevem a psicóloga Laura Costa de Alvarenga, de 32 anos, que morreu após cair de uma moto por aplicativo e ser atropelada por um caminhão na BR-153, em Goiânia. Ao Daqui, a amiga de Laura e também psicóloga, Hellen Raissa Ferraz, contou que ela era cristã, estava namorando recentemente e sonhava em se casar.

"A perda de Laura deixou um vazio profundo - uma amiga, filha e irmã extraordinária. Sua família, profundamente apaixonada por ela, sentirá eternamente a falta de sua presença luminosa. Sua paixão pela psicologia era evidente em sua dedicação tanto na clínica quanto na psicologia organizacional. Ela ajudava generosamente, sem esperar recompensas financeiras", contou Hellen.

Juliana Lara Jacob, amiga de Laura desde a faculdade e também psicóloga organizacional, lembra que a amiga sonhava em se casar e ser mãe.

"Ela tinha muita vontade de ser mãe. Ela também adorava sair e conhecer novos lugares", conta Juliana.

O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (6). Segundo Newton Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto da moto, um jovem de 24 anos, precisou frear bruscamente após um carro parar no meio da rodovia. No momento da freada, piloto e passageira caíram na pista.

Ainda de acordo com a PRF, um caminhão que estava trafegando pela rodovia, atropelou Laura momentos após a sua queda. O motorista do caminhão, responsável pelo atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro. A psicóloga morreu na hora.

Legado Inspirador

Laura trabalhava como psicóloga organizacional e ajudava a coordenar programas de aprendizagem e formação de jovens. Ela atuava no time de Gente e Gestão da empresa Renapsi. Como profissional, era elogiada pela dedicação e paixão pelo trabalho, atenção aos detalhes e cuidado com as pessoas. Além disso, a empresa disse que ela deixa um legado inspirador.

"Laura deixa um legado inspirador de dedicação e paixão pelo trabalho e principalmente pelas pessoas. Nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de consternação", escreveu a empresa.

A reportagem entrou em contato com a empresa em que o motociclista está cadastrado, para que pudessem se posicionar, mas a empresa informou que não consegue repassar um posicionamento já que não teve acesso a informações como nome do trabalhador e placa do veículo.

Nota da empresa Renapsi na íntegra:

A Demà Jovem by Renapsi lamenta profundamente o falecimento da colaboradora Laura Costa de Alvarenga, ocorrido na noite desta quarta, 6, em Goiânia, vítima de um acidente rodoviário. Laura era Psicóloga do time de Gente e Gestão. Querida por todos da instituição, não só em Goiás, mas em todos os polos em que contribuiu profissionalmente, Laura deixa um legado inspirador de dedicação e paixão pelo trabalho e principalmente pelas pessoas. Nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de consternação.