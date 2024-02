Veja quem era o empresário assassinado a tiros na porta de casa em Goiânia

“Um pai exemplar e torcedor apaixonado pelo Atlético Goianiense”. É assim que a irmã de Bruno Bailão Lobo descreve o empresário que foi morto a tiros no início da manhã de quinta-feira (15), em Goiânia. Segundo Sarah Lopes, Bruno era uma pessoa muito querida, e todos, familiares e amigos, ainda estão sem acreditar no ocorrido.

“O Bruno era o cara mais trabalhador e honesto que eu já vi. O tipo de pessoa que mantinha os mesmos amigos da vida inteira. Não gostava e nem chegava perto de confusão”, contou a irmã.

Sarah também disse que o irmão tinha uma rotina muito pesada de trabalho, e que “a diversão dele era sempre em família”.

O empresário de 40 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente à sua casa, no Residencial Junqueira, próximo a saída para Trindade. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Bruno foi surpreendido pelo atirador, por volta de 6h30.

De acordo com o delegado João Paulo Mendes, responsável pelo caso, quando Bruno havia retirado seu carro da garagem, um homem chegou em uma motocicleta vermelha, vestido com uma blusa de frio e calça jeans, já atirando na vítima. Na sequência, conforme pontua o investigador, o suspeito sobe na motocicleta e “sai tranquilamente”.

Conforme explicou o investigador, até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada pela Polícia Civil. Foi constatado que a vítima não tinha qualquer registro criminal e não estava sofrendo ameaças, segundo apurado até o momento. “Pode ser desavença pessoal, profissional, pode ser uma concorrência (por ele ser empresário), ou pode ser uma relação mais íntima de afeto dele”, reiterou Mendes.

O corpo do empresário será cremado no Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia, em horário ainda não definido. Bruno deixa uma filha de 12 anos.

A polícia e família pedem agora que a população ajude a identificar o atirador, fornecendo informações que possam conduzir ao seu paradeiro e, consequentemente, descobrir a motivação do crime. O delegado reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 197, com total resguardo de sigilo da informação.