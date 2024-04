Veja quem eram os policiais militares que morreram após acidente com carreta na BR-364

Quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD) morreram em um acidente envolvendo a viatura em que estavam e uma carreta na noite desta quarta-feira (24), na BR-364, em Cachoeira Alta, na região sudoeste de Goiás. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica.

Eles foram identificados como Gleidson Rosalen Abib, de 34 anos, Diego Silva de Freitas, de 34, Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, de 42 e Liziano José Ribeiro Junior, de 44. Um deles é de Anápolis, outro de Turvânia, um do Gama, no Distrito Federal, e o outro de Goiânia.

O velório coletivo foi realizado nesta quinta-feira (25) no Auditório da Academia de Polícia Militar, em Goiânia. Em seguida, os corpos foram levados para o sepultamento com suas famílias no interior goiano e no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar, o COD é uma tropa especializada em ações de policiamento preventivo e repressivo nas divisas do Estado de Goiás, combatendo crimes de maior potencial ofensivo como: tráfico de armas e de drogas, roubo de cargas, roubo a instituições bancárias e contrabando.

Veja quem são os militares que morreram:

Subtenente Gleidson Rosalen Abib, de 34 anos.;

Cabo Diego Silva de Freitas, 34 anos;

3° Sargento Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, 42 anos;

1° Sargento Liziano José Ribeiro Junior, 44 anos.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura em que os policiais estavam se envolveu em um acidente com uma carreta na noite desta quarta-feira (24), no km 83 da BR-364, em Cachoeira Alta, na região sudoeste de Goiás.

Três policiais militares morreram no local e um foi socorrido por uma Unidade de Emergência da Concessionária e levado para o Hospitalar Municipal de Caçu, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PRF informou que o motorista da carreta também foi encaminhado para o hospital, mas recebeu alta na manhã desta quinta-feira (25). Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Caiado lamenta mortes

Nas redes sociais, o governador de Goiás Ronaldo Caiado, fez uma postagem lamentando as mortes dos militares e determinou luto de três dias em homenagem às vítimas. "[..] guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heróico que desempenhavam em defesa dos goianos", escreveu o governador.

Nota da Polícia Militar na íntegra:

É com profundo pesar que a Polícia Militar do Estado de Goiás confirma e lamenta o falecimento, na noite desta quarta-feira (24/04), de quatro policiais militares do COD – Comando de Operações de Divisas, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia que liga as cidades de Caçu e Jataí. Os militares estavam de serviço, em deslocamento, quando envolveram-se em acidente de trânsito.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e expressamos nossas mais sinceras condolências. Que encontrem conforto na lembrança do legado e do compromisso desses heróis da segurança pública.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." - João 3:16

Nota Governador Ronaldo Caiado

“Como Governador do Estado de Goiás, junto com a primeira-dama Gracinha Caiado, lamento profundamente o falecimento dos quatro policiais militares do Comando Operação de Divisas (COD), vitimados em um acidente de trânsito na BR 364, entre Rio Verde e Jataí.

Que Deus conforte as famílias do ST Gleidson Rosalen Abib, do 1° Sgt Liziano José Ribeiro Junior, do 3° Sgt Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e do Cb Diego Silva de Freitas. Nossos mais sinceros sentimentos.

Informo que acabei de determinar que se decrete luto oficial de três dias no estado, em homenagem a esses guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heróico que desempenhavam em defesa dos goianos.”