Veja quem são os 10 mais ricos do Brasil em 2023

A Forbes divulgou nesta sexta-feira (1º) a lista dos 10 maiores bilionários do Brasil. Essa é a 12ª edição do levantamento, que, pela primeira vez, tem na primeira posição uma mulher. Neste ano, segundo a Forbes, houve uma alteração na metodologia do levantamento.

Agora, o patrimônio dos participantes foi agrupado de forma a unificar os recursos dos membros de uma mesma família.

CONFIRA O RANKING

1) Vicky Sarfati Safra e família (R$ 87,8 bilhões) - Viúva do banqueiro Joseph Safra, é herdeira de cerca de metade da fortuna atribuída ao empresário.Ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes

2) Eduardo Luiz Saverin (R$ 83,5 bilhões) - Eduardo Saverin é cofundador do Facebook e viu seu patrimônio aumentar graças à valorização das ações da Meta.

3) Jorge Paulo Lemann e família (R$ 74,9 bilhões) - Patrimônio originado da AB INBEV/3G Capital.

4) Marcel Herrmann Telles (R$ 50,4 bilhões) - Patrimônio originado da AB INBEV/3G Capital.

5) Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (R$ 41,3 bilhões) - Patrimônio originado da AB INBEV/3G Capital.

6) André Santos Esteves (R$ 36,5 bilhões) - Patrimônio originado da BTG Pactual.

7) Alexandre Behring da Costa (R$ 28,8 bilhões) - Patrimônio originado da 3G Capital.

8) João Moreira Salles (R$ 22,1 bilhões) - Patrimônio originado do Itaú Unibanco/CBMM

9) Walther Moreira Salles Junior (R$ 22,1 bilhões) - Patrimônio originado do Itaú Unibanco/CBMM



10) Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles (R$ 20,65 bilhões) - Patrimônio originado do Itaú Unibanco/CBMM