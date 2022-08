Veja receitas que são sucesso no Festival Italiano de Nova Veneza

O Festival Italiano de Nova Veneza, em Goiás, começou nesta quinta-feira (4). A festa que tem a comida como ponto central estima receber um público de 100 mil pessoas até domingo (7). Com o tema "Uma boa massa, bom vinho e, é claro, uma boa companhia", o festival tem entrada e programação cultural gratuita. Os pratos são cobrados, e custam de R$ 20 a R$ 40.





Pratos vão da culinária clássica italiana até criações que valorizam os ingredientes do Brasil e de Goiás. O DAQUI separou algumas receitas que são sucesso na festa, e também dicas para quem se arriscar a preparar as delícias da festa na cozinha de casa. Confira!



GOIÁS É BOM DEMAIS DA CONTA

Ingredientes

500g de macarrão tipo penne

300 g de peito de frango cozido e desfiado

200 g de pequi em creme

200 g de pequi picado

1 colher de açafrão

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 copo de requeijão

1 colher de farinha de trigo

300 ml de água quente

3 a 4 colheres de azeite

Tempero a gosto

Modo de preparo:

Primeiro aqueça a panela, acrescente o azeite e refogue o alho e a cebola. Em seguida coloque o açafrão e o frango. Assim que o frango estiver refogado e a cebola caramelizada, acrescente a água. Espere a água alcançar o ponto de fervura e, então, adicione o creme e os pedaços de pequi. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos, até o pequi ficar macio. Então, com fogo baixo, engrosse o molho com a farinha de trigo diluída e ajuste o tempero com sal e pimenta. Quando o molho estiver no ponto desejado, acrescente o copo de requeijão para dar cremosidade. Adicione o molho à massa de macarrão cozido e finalize com salsinha, cebolinha e manjericão.



PASTA COM CREME DE ZUCCA

Ingredientes:

500g de macarrão tipo penne

500g de abóbora cabotiá

200g de bacon

2 dentes de alhos picados

1 cálice de vinho branco

2 colheres de creme de leite

Queijo parmesão e sal a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a abóbora e corte-a em cubos. Em uma frigideira aqueça o óleo e frite o alho e o bacon. Em seguida, acrescente a abóbora e o vinho e deixe cozinhar por 5 minutos. Adicione sal a sua preferência. Retire do fogo e bata os ingredientes no liquidificador. Junte a mistura à massa de macarrão cozido e finalize com queijo parmesão por cima.



NHOQUE DA NONNA

Ingredientes:

1 quilo de batatas, podendo ser a inglesa

1 ovo

2 colheres de azeite

1 pitada de sal

1 copo de queijo ralado (queijo minas curado)

Farinha de trigo

Modo de preparo

Cozinhar as batatas, escorrer e amassar;

Colocar em um refratário as batatas, misturar o azeite, o ovo e o queijo e ir amassando junto com a farinha de trigo até dar o ponto;

Finalize com o queijo ralado;

Faça rolinhos e corte em pequenos pedaços;

Coloque as porções de pedaços aos poucos em uma panela com água fervente até que comecem a flutuar;

Retire-os, coloque em uma bacia com água fria e depois escorra;

Agora está pronto para servir. Para saborear é só usar a criatividade servindo os rolinhos puros regados no azeite ou manteiga, ou adicionando recheio e molho de sua preferência.



SPAGHETTI ALLA CARBONARA

Ingredientes

4 ovos (preferência o vermelho)

1 xícara de chá de queijo parmesão fresco ralado fino

1 xícara de chá de creme de leite

500g de macarrão talharim

1 xícara de chá de bacon frito em cubos

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela misture os ovos, o parmesão, creme de leite com o sal e a pimenta do reino preta. Bata a mistura com um fouet (batedor de arame) até ficar homogênea. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e reserve 1 xícara de chã da água do cozimento. Escorra o macarrão e coloque em uma tigela. Com a pasta bem quente, despeje a mistura de ovos, mexendo para que cozinhe o molho com o calor da massa. Se desejar que fique mais cremoso, utilize a água do cozimento do macarrão que foi reservada e adicione aos poucos no macarrão. Transfira para um refratário, salpique bacon e sirva em seguida.



