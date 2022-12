Vereador é preso suspeito de atirar duas vezes contra um cachorro, em Itajá

O vereador Heder Alves Cruvinel (PSDB), do município de Itajá, Região Sul do Estado, foi preso na tarde desta terça-feira (6) suspeito de atirar duas vezes contra um cachorro. O vereador atingiu o animal com dois tiros, acertando o olho e o nariz, porque segundo ele, o cachorro havia matado dois dos animais que ele criava.

A criança, dona do cachorro, tinha saído para ir à farmácia e acabou deixando o portão aberto, momento em que ele escapou e foi até a residência de Heder, que mora na mesma rua, matando dois porquinhos da índia que ele criava. De acordo com o tio da criança, Welington Leonardo, o vereador atirou contra o animal, que está internado em estado grave no município próximo, em Calcilândia.

Welington conta que seu irmão, pai da menina, foi até a casa de Heder entender a situação e foi mal recebido pelo parlamentar. Ele, então, resolveu ir até a delegacia da Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência.

Segundo o tio da criança, foi ela quem ouviu os tiros na hora e encontrou o animal ensanguentado e ferido. Ele está internado em estado grave, mas de acordo com os médicos veterinários, é pouco provável que ele sobreviva. A avó da criança, que optou por não se identificar, conta que ela chorou muito à noite sentindo falta do cachorrinho.

Crime

A Polícia Civil ouviu as testemunhas na terça-feira (6) e prendeu em flagrante o vereador. Segundo o delegado Nicolas Alvarenga, ele será enquadrado nos crimes de maus-tratos contra cães e gatos, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão. Além da pena, o indiciado também deve pagar uma multa.

De acordo com a Lei de maus tratos (Lei 14.064/2020), caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com o prefeito de Itajá, Renis Cesar (DEM), questionando se o vereador terá seu mandato cassado. O prefeito respondeu informando que não está na cidade e ficou sabendo do ocorrido na noite desta terça-feira. “Pelo que fiquei sabendo o cachorro entrou no quintal dele e matou alguns animais dele, e ele deu um tiro de espingarda de pressão acertando o cachorro que segue internado”, informou Renis.

Segundo o prefeito, o cachorro matou 13 animais de Heder, que revidou e atirou contra o animal. “Sobre a perca do mandato, ainda não cabe a cassação porque ele ainda não foi julgado. O que pode acontecer é o suplente pedir a vaga dele, tendo em vista que ele falte algumas reuniões", explicou.

"Eu, particularmente, adoro animais e achei a atitude dele errada,apesar do cachorro ter feito o que fez. É um cachorro pequeno, indefeso, que provavelmente nem sabe o que fez", concluir Renis.

Leia também:

Animais vítimas de maus-tratos resgatados em Goiânia são colocados para adoção

Pet places, comedouros em praças e hospital público: Saiba como a capital trata seus animais