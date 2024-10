Vereador é preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo e transportar R$ 30 mil

O vereador de Senador Canedo, Elimar Mendes dos Santos, conhecido como D'mel, de 45 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na madruga desta segunda-feira (21). O político ainda estava com R$ 30 mil em espécie durante a abordagem, confirmou a Polícia Militar (PM). Ele e o filho foram presos pelo mesmo motivo, após tumulto em um bar da cidade.

Elimar deve responder pelo crime. Neste caso, significa que a arma é legal, mas que não tem permissão para transportá-la na rua. Segundo a Polícia Militar, os dois pagaram fiança e foram soltos. O Daqui questionou a polícia sobre o valor da fiança, mas não houve resposta até a última atualização desta matéria.

O jornal não conseguiu localizar um advogado responsável pela defesa dele. Segundo a PM o filho dele já tinha passagem por roubo.

Em nota pública divulgada nas redes sociais, o vereador disse que não foi preso e que esteve na delegacia para prestar apoio ao filho e pagar a fiança. Justificou que o dinheiro que estava com ele era para realizar este pagamento. Admitiu que o filho foi preso por estar portando uma arma de fogo sem o devido registro. Além disso, disse que a arma que portava, de calibre 38, tem registro permissionário em seu nome, mas estava com a guia de trânsito vencida naquele momento (leia nota na íntegra abaixo).

Ao Daqui, o major Iuri Teixeira Brito disse que, durante a abordagem, o vereador foi questionado sobre a grande quantidade de dinheiro que portava. Em um primeiro momento, não soube responder, depois disse se tratar do próprio salário. De acordo com o Portal da Transparência, no último mês, o total de proventos dele foi de R$ 15.681,29, metade do valor que carregava.

A reportagem contatou a Prefeitura de Senador Canedo, que informou que o pronunciamento deveria partir da Câmara de Vereadores. A tentativa de contato, por mensagem e ligação, foi feita às 14h05. Ainda houve tentativa com o gabinete do vereador, por ligação realizada às 13h50, e com a equipe dele, em mensagem enviada às 14h38. Não houve resposta até a última atualização desta matéria.

Tumulto em bar

Segundo o major, a PM foi acionada por conta de um “tumulto” em um bar, em Senador Canedo. Ao comparecer ao local, foi constatado que se tratava do filho do vereador, que foi preso. No entanto, em meio às diligências, receberam outra denúncia sobre um segundo homem armado no bar. Este se tratava de Elimar Mendes, que foi autuado em flagrante (leia as notas da polícia abaixo). O caso é investigado pela PC.

Notas na íntegra

PC-GO:

“A Polícia Civil de Goiás informa que, após abordagem policial, o autuado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Senador Canedo-GO, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.”

PM-GO:

“A Polícia Militar informa que, na madrugada do dia 21 de outubro, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito por porte ilegal de arma de fogo no município de Senador Canedo. No momento da abordagem, o mesmo portava também a quantia de 30 mil reais em espécie.

O suspeito foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil local, onde o caso segue sob investigação da autoridade policial competente, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.”

Vereador:

“No último domingo, 20 de outubro de 2024, o filho do vereador Elimar Mendes, conhecido como "D'mel", foi acompanhado pela Força Tática da Polícia Militar de Goiás (PMGO) à Delegacia de Polícia. A condução de Lucas, filho do vereador, ocorreu em razão de o mesmo estar portando uma arma de fogo sem o devido registro.

É importante esclarecer que o vereador Elimar Mendes não foi preso e que sua presença na delegacia se deu exclusivamente para prestar apoio ao filho e realizar o pagamento da fiança. Elimar estava de posse de um valor em dinheiro destinado ao pagamento dessa fiança.

Além disso, o vereador estava portando uma arma de calibre.38, cujo registro permissionário está em seu nome. No entanto, a guia de trânsito da arma estava vencida no momento da abordagem.

Reforçamos que todos os envolvidos estão bem e que o vereador Elimar Mendes permanece com a consciência tranquila. Ele está à disposição para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários.”