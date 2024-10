Vereador de Gouvelândia é preso ao ser flagrado com 60 kg de maconha, diz polícia

Joviano Félix da Silva, vereador em Gouverlândia, município no sul do estado, foi preso na manhã desta quarta-feira (23) após ser flagrado com 60 kg de maconha, informou a Polícia Militar (PM). Segundo a polícia, o vereador estava transportando 30 peças da droga para Goiânia.

O jornal não conseguiu localizar a defesa do vereador para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

De acordo com a PM, a polícia recebeu uma denúncia anônima acerca de um carro oficial da prefeitura que estaria fazendo o transporte de drogas. Após monitoramento e buscas, a equipe de Força Tática do 6° BPM conseguiu identificar que se tratava de uma van da Secretaria de Saúde de Gouverlândia e que as drogas estariam sendo transportadas para a capital.

Conforme a polícia, Joviano foi abordado na saída do estacionamento de uma clínica. Junto com ele, foi encontrada uma mala de viagem com 30 peças de maconha. Ao ser questionado, o vereador confessou ter pego a mala em Quirinópolis, no sul goiano, com destino à capital.

A reportagem tentou contato com a Câmara Municipal e com a Prefeitura de Gouvelândia para um posicionamento via e-mail às 12h59 e às 13h05 desta quarta-feira (23), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi preso em flagrante e, juntamente com a droga apreendida, encaminhado à Central Geral de Flagrantes. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Judiciária, que dará continuidade às investigações.

Foram apreendidos também o celular e a carteira de Joviano Félix da Silva, com documentos pessoais, cartões bancários e R$ 24 em espécie.

Ao jornal, a Polícia Civil (PC) informou que após abordagem policial, o vereador foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Sobre o vereador

Aos 54 anos, o vereador Joviano Felix da Silva é filiado ao União Brasil, partido que se fundiu da junção do Partido Social Liberal (PSL) com o extinto Democratas. Conforme informações da Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Joviano disputou as eleições municipais deste ano e não foi reeleito para a próxima legislatura.