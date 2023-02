Vereador de Inhumas é preso pela PF suspeito de participar de atos terroristas

O vereador José Ruy Garcia (PTC), de Inhumas, cidade na região metropolitana de Goiânia, foi preso pela Polícia Federal (PF) de forma preventiva, na manhã desta terça-feira (14). Ele foi filmado durante os atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal (DF). O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera enquanto estava na área do Congresso Nacional.

A prisão faz parte da sexta fase da Operação Lesa Pátria, que identifica pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos antidemocráticos. Ao todo, são cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensãoem Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Inhumas informou que o vereador não se envolveu em nenhum ato de vandalismo.

O advogado de José Ruy, Guilherme Pato, também diz que o vereador esteve em Brasília para participar de manifestação pacífica e que não invadiu as sedes dos poderes nem cometeu atos de vandalismo. "Essa distinção é importante, necessária e, sobretudo, justa. É absoluta certeza que ele não participou de vandalismo", afirmou.

Segundo o advogado, o vereador já prestou esclarecimentos na Polícia Federal e aguarda audiência de custódia. Pato também nega que José Ruy tenha utilizado recursos públicos para viajar a Brasília. Afirma que ele "pegou carona com amigos da cidade", de carro.

A Comissão de Ética da Câmara instaurou procedimento para investigar o vereador mas, segundo o advogado, ainda está em fase preliminar. A reportagem pediu uma nota para a Câmara Municipal de Inhumas e aguarda retorno.