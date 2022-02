Vereador Kleybe Morais vai pagar R$ 10 mil em cestas básicas por acusações contra secretário

O vereado Kleybe Morais (MDB) vai doar 100 cestas básicas de R$ 100 para a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Goiás como forma de reparação a acusações feitas contra o titular do Escritório de Prioridades Estratégicas da Prefeitura de Goiânia, Arthur Bernardes. As doações resultam de acordo que também impede o político de se ausentar da capital goiana por mais de 30 dias e o obriga a se apresentar em juízo a cada três meses.

O processo que corre sob segredo de Justiça foi movido após Kleybe ter acusado o auxiliar do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) de ter ameaçado sua família, seu cargo na Câmara Municipal de Goiânia, seu posto de servidor público da Prefeitura e, ainda, de bloquear seu acesso ao Paço.

O episódio ocorreu em agosto de 2021. “Ameaçou de cassar meu mandato em até no máximo seis meses, tirar meu emprego público, ameaçou me bloquear em todos os órgãos da Prefeitura. Agora tem uma que é a principal e que mais dói: ele me ameaçou de acabar com a minha família caso eu fosse para a oposição”, disse, da tribuna, à época.

Procurado, Kleybe Morais comentou o acordo. "O secretário Arthur pediu que encerrasse a ação e eu aceitasse doar. Achei bonito, achei legal. É um trabalho que eu já faço. Hoje mesmo doei quatro cestas básicas", explicou o vereador, segundo o qual o assunto está encerrado.