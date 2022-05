Vereador propõe nome de Iris Rezende para viaduto na Perimetral com Goiás Norte

Depois de algumas tentativas de dar o nome do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende para a Avenida Castelo Branco e para aeroporto de Goiânia, outra proposta quer homenagear o político na inauguração do viaduto da Perimetral Norte com Avenida Goiás. O vereador Clécio Alves (Republicanos) insiste na homenagem para destacar a memória e história do político goiano. A inauguração do viaduto está prevista para o dia 31 de maio.

O vereador disse que a sugestão foi inspirada no trabalho e no papel político desempenhado por Iris como vereador, senador, ministro da Agricultura e da Justiça, governador de Goiás por duas vezes e prefeito de Goiânia por quatro mandatos. Clécio Alves diz que a homenagem é simbólica em razão do que fez enquanto gestor público. “Para mim, Iris foi o que mais representou, dignificou, realizou e construiu boas políticas, em solo goiano e goianiense”, comentou.

Iris Rezende morreu no dia 9 de novembro de 2021, aos 87 anos, após de passar mais de três meses internado por conta de um acidente vascular cerebral (AVC). Ele dedicou mais de 60 anos à vida pública. Iris encerrou a carreira política em dezembro de 2020, após concluir o quarto mandato como prefeito de Goiânia. Desde então, se dedicava a cuidar de sua fazenda e também do escritório de advocacia.

Outras tentativas

Em dezembro de 2021, a mudança no nome do Aeroporto Internacional Santa Genoveva para Iris Rezende, em homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito da capital, foi um dos temas de reunião da bancada federal goiana, mas terminou sem acordo. A proposta foi questionada pela família de Altamiro de Moura Pacheco, doador da área onde funciona o terminal.

Até o então arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz divulgou vídeo relembrando as exigências para a doação da área e pedindo pela manutenção do nome da santa no aeroporto, sob o argumento de preservação de cultura. O espaço foi doado com a exigência de que fosse usado para atividade aeroportuária e que o novo terminal se chamasse Santa Genoveva, padroeira de Paris. Genoveva também era o nome da mãe de Altamiro.

Os vereadores de Goiânia também tentaram mudar o nome da Avenida Castelo Branco, em homenagem a Iris. Empresários região foram até a Câmara Municipal cobrar a manutenção do nome da via, que é polo de lojas de produtos do agronegócio na capital. A mobilização foi organizada pelo Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) e apesar de reconhecer o legado de Iris, os empresários alegam que a mudança traria prejuízos ao comércio local, iria onerar os cofres públicos e causaria desorientação na população.