Vereadora de Goiânia é internada às pressas na UTI com pneumonia bacteriana

A vereadora Luciula do Recanto (PSD) está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goiânia com pneumonia bacteriana. A informação foi divulgada na conta do Instagram da parlamentar, nesta segunda-feira (26). Segundo a publicação, Luciula precisou ser encaminhada para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo a assessoria de comunicação da vereadora, Luciula ela internada com falta de ar no hospital Encore, em Aparecida de Goiânia. No mesmo dia, ela foi transferida para Goiânia e diagnosticada com uma bactéria no pulmão, precisando ser transferida para UTI, onde permanece entubada.

Ainda de acordo com a publicação, a equipe médica não conseguiu, até o momento, identificar qual o tipo de bactéria que causou a infecção no pulmão da vereadora. Ainda não há previsão de quando ela poderá ser extubada.

Em 2021, Luciula sofreu um mal súbito e precisou ser internada no Hospital Neurológico na capital, após sentir dores no peito e mal-estar. Na época, a vereadora informou que já havia sofrido um pré-infarto anteriormente.

Carreira política

Luciula do Recanto foi eleita vereadora em Goiânia para o período 2021 a 2024, com 5.982 votos. Com 49 anos, a parlamentar também é ativista na causa animal há mais de 30 anos e fundadora da ONG Recanto Anjos Peludos.